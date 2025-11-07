Ohne rot zu werden: Die Kammer der Selbstbediener

OÖ-Präsidentin Hummer erhält weniger als Thaler

Nun kann man zu Mahrers Rückzieher stehen, wie man will. Die Stimmung innerhalb der Mitarbeiterschaft wird er damit kaum angehoben haben. Auch wird er keinen Motivationsschub auslösen. Vor allem auch, weil die Mitarbeiter natürlich mitbekommen haben, dass sich die zehn absoluten Spitzenfunktionäre der Kammer – das sind neun Präsidenten bzw. Präsidentinnen in den Bundesländern sowie für die Wirtschaftskammer Österreich eben Präsident Mahrer – vor gar nicht allzu langer Zeit eine zum Teil saftige Erhöhung der „Aufwandsentschädigung“ gönnten.