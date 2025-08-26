Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

In Kärnten

Bei Unterhaus-Spiel: Auto krachte auf Sportplatz

Kärnten
26.08.2025 06:29
In Poggersdorf verunfallte ein Führerscheinneuling.
In Poggersdorf verunfallte ein Führerscheinneuling.(Bild: Lukas Töfferl)

Einen Schreckmoment gab es in Poggersdorf! Denn beim Meisterschaftsheimspiel in der 2. Klasse C gegen die SG Moosburg/Austria Klagenfurt Amateure krachte ein Auto auf den Sportplatz! Und auch sonst tat sich im Kärntner Fußball-Unterhaus einiges.

0 Kommentare

Einen Schreckmoment gab es in der 2. Klasse C! Denn beim Duell zwischen Poggersdorf und der SG Moosburg/Austria Klagenfurt Amateure (1:5) krachte ein Auto auf den direkt ans Hauptfeld angrenzenden Trainingsplatz. „Wir sind gerade aus der Kabine rausgegangen, da haben wir es gehört und gesehen“, erzählt Poggersdorfs Co-Trainer Bernhard Zuschnig.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
In Kärnten
Bei Unterhaus-Spiel: Auto krachte auf Sportplatz
Krone Plus Logo
Neues Bildungskonzept
Diese Schule unterrichtet nicht nach Schulfächern
Ärzte schlagen Alarm
Zwischen Anspruch und Realität
Acht Feuerwehren
Heustadel in Brand: 110 Kräfte standen im Einsatz
Krone Plus Logo
Einwürfe: Folge 63
Bittere Verletzung kam zur Niederlage noch dazu
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine