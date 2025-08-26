Bei Unterhaus-Spiel: Auto krachte auf Sportplatz

Einen Schreckmoment gab es in der 2. Klasse C! Denn beim Duell zwischen Poggersdorf und der SG Moosburg/Austria Klagenfurt Amateure (1:5) krachte ein Auto auf den direkt ans Hauptfeld angrenzenden Trainingsplatz. „Wir sind gerade aus der Kabine rausgegangen, da haben wir es gehört und gesehen“, erzählt Poggersdorfs Co-Trainer Bernhard Zuschnig.