Europacup-Duell des WAC wird zum Hochrisikospiel

Der Traditionsverein PAOK Saloniki, 1926 von aus Konstantinopel vertriebenen Griechen gegründet, tragt bis heute in seinem Emblem einen Doppeladler, das Hauswappen des byzantinischen Reichs. Und eben diesem „Doppeladler“ will der WAC heute – nach diesem famos erkämpften 0:0 in Saloniki, bei dem man die gefährlichere Elf war, die Flügel stutzen. Und damit einen „Millionenregen“ auslösen. Denn die Ausgangslage ist klar: