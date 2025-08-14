Europacup-Duell des WAC wird zum Hochrisikospiel

Tourist versteckte Steine aus Pompeji im Rucksack
Underdog WAC will am heutigen Donnerstag in der Europa-League-Quali gegen PAOK Saloniki die Sensation perfekt machen. Das Hochrisikospiel steigt in Klagenfurt mit 250 Securitys und 200 Polizisten. Dabei werden nur rund 900 Fans aus Griechenland erwartet.
Der Traditionsverein PAOK Saloniki, 1926 von aus Konstantinopel vertriebenen Griechen gegründet, tragt bis heute in seinem Emblem einen Doppeladler, das Hauswappen des byzantinischen Reichs. Und eben diesem „Doppeladler“ will der WAC heute – nach diesem famos erkämpften 0:0 in Saloniki, bei dem man die gefährlichere Elf war, die Flügel stutzen. Und damit einen „Millionenregen“ auslösen. Denn die Ausgangslage ist klar:
