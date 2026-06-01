Realitätsnahe Großübung unter Höchstleistung

„Durch gemeinsame Übungen und den anschließenden Erfahrungsaustausch lernen sich die Einsatzkräfte auch organisationsübergreifend persönlich kennen. Ich bin mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden. Besonders erfreulich ist, dass alles unfallfrei über die Bühne gegangen ist.“ Das zeige, dass alle Beteiligten hochprofessionell gearbeitet und die Sicherheitsvorgaben konsequent eingehalten haben.