Ironman-Countdown läuft: Ehemalige Sieger am Start

Zwei Wochen bis zum 27. Ironman in Klagenfurt. Der Countdown für das schon lange ausverkaufte Event (3000 Starter!) am 14. Juni läuft sowohl für Veranstalter als auch für Athleten. „In den beiden Wochen davor ist immer am meisten los“, lacht Renndirektor Patrick Schörkmayer. Das Ironman-Dorf in der Klagenfurter Ostbucht wird seit letzter Woche aufgebaut – erstmals gibt es dort heuer auch die „Ironman-Lounge“ mit exklusiven Angeboten für Athleten und Fans.