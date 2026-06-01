Ironman-Countdown läuft: Ehemalige Sieger am Start

Der Countdown zum 27. Ironman Austria läuft, der Aufbau fürs Event am 14. Juni hat gestartet. Im Starterfeld sind viele bekannte Namen – auch der Vorjahres-Zweite Michi Weiss will es wieder wissen.
Zwei Wochen bis zum 27. Ironman in Klagenfurt. Der Countdown für das schon lange ausverkaufte Event (3000 Starter!) am 14. Juni läuft sowohl für Veranstalter als auch für Athleten. „In den beiden Wochen davor ist immer am meisten los“, lacht Renndirektor Patrick Schörkmayer. Das Ironman-Dorf in der Klagenfurter Ostbucht wird seit letzter Woche aufgebaut – erstmals gibt es dort heuer auch die „Ironman-Lounge“ mit exklusiven Angeboten für Athleten und Fans.
Auch die Startliste ist mittlerweile offiziell. Wer sich dann wirklich in den Wörthersee stürzt, bleibt zwar bis kurz vor dem Renntag offen – weil die Profis ja ohne Strafe auch noch zurückziehen können.
Weiss, Chevrot und Petersen kommen
Angeführt wird das Feld jedenfalls vom Vorjahres-Zweiten Michael Weiss, der seinen Staatsmeistertitel heuer verteidigen kann. Der 45-Jährige, der seinen Heimbewerb 2018 gewinnen konnte, kam am Sonntag bei der Challenge St. Pölten über die Mitteldistanz als Elfter ins Ziel, legt nun seinen Fokus voll auf den Ironman in Kärnten. Mit dem Franzosen Denis Chevrot (2021, 2024) und dem Dänen Mathias Petersen (2023) haben zwei weitere ehemalige Klagenfurt-Sieger genannt.
Mehrere Stockerlkandidaten
Der Oberösterreicher Georg Enzenberger, Kristian Grue, Jon Breivold (beide Nor) und auch Arnaud Guilloux (Fr) standen zumindest schon am Stockerl, gehen auf ihren ersten Sieg am Wörthersee los. Der 38-jährige Brite Joe Skipper – immerhin achtfacher Ironman-Sieger – musste im Vorjahr kurzfristig absagen, steht heuer erneut auf der Liste.
Damen stehen vor EM in Hamburg
Das Damen-Feld ist ja auch diesmal wieder auf Hobby-Athletinnen beschränkt – eine Woche vorher, nämlich kommenden Sonntag findet für die Profis die Ironman-EM in Hamburg statt. Da ist auch die Villacherin Lisa Perterer (34) dabei.
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