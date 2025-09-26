Fall Anna: Das ist Täter-Opfer-Umkehr

Dass Anna in ihrer Einvernahme angegeben hatte, von ihren Peinigern erpresst worden zu sein, dass sie aus Angst vor deren Rache die Schule wechseln und mit ihrer Mutter umziehen musste, interessierte die Schöffen offenbar weniger. So wie jene Videoaufnahmen, in denen sie sagt, dass sie das alles nicht will.