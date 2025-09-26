Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Fall Anna: Das ist Täter-Opfer-Umkehr

Kolumnen
26.09.2025 22:05
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger
Kommentiert aktuelle Momente für die „Krone“: Conny Bischofberger(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Meine Kollegin Martina Prewein ist seit 30 Jahren Kriminalreporterin und hat eine sehr dicke Haut. Nach dem Urteil im Fall „Anna“ habe ich sie wütend erlebt. „Fürchterlich“, meinte sie zu den Freisprüchen von zehn Mitgliedern einer Jugendbande. „Für Anna ist das ein Schlag ins Gesicht.“

Frech grinsend und mit „Daumen hoch“-Zeichen waren die Angeklagten in den Gerichtssaal marschiert. Null Unrechtsbewusstsein. Der Vorwurf lautete nicht auf Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch der damals Zwölfjährigen. Sondern lediglich auf „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“. Und weil Anna „mitgemacht“ habe, wurde sie zur „Täterin“ und die mutmaßlichen Täter wurden zu Opfern – der Staat darf ihnen sogar die Wahlanwälte bezahlen.

Lesen Sie auch:
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Nicht rechtskräftig
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
26.09.2025

Dass Anna in ihrer Einvernahme angegeben hatte, von ihren Peinigern erpresst worden zu sein, dass sie aus Angst vor deren Rache die Schule wechseln und mit ihrer Mutter umziehen musste, interessierte die Schöffen offenbar weniger. So wie jene Videoaufnahmen, in denen sie sagt, dass sie das alles nicht will.

Der Höhepunkt war die Aussage des Richters, der meinte, dass Anna in einer Situation gewesen sei, in der sich ein zwölfjähriges Mädchen nicht wiederfinden sollte.

Juristisch mag das alles rechtens sein. Richtig ist es deshalb noch lange nicht und gerecht schon gar nicht. Sondern eine Verhöhnung des Opfers und ein desaströses Signal: Egal, was solche Typen mit jungen Mädchen machen, es passiert ihnen sowieso nichts.

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
96.535 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
94.119 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
94.007 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2783 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1372 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1287 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Fall Anna: Das ist Täter-Opfer-Umkehr
„Krone“-Kommentar
Die Hamas und der Hunger
„Krone“-Stopplicht
Aushängeschilder des österreichischen Fußballs!
„Krone“-Kommentar
Erst Ende September und ich bin erschöpft
„Krone“-Kommentar
Eine Geschichte, die um die Welt gehen wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf