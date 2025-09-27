Vorteilswelt
Reha im Waldviertel

Warum Herz-Reha in Groß Gerungs wirkt

Gesund
27.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: Werner Harrer)

Durch die technologische Weiterentwicklung in der Medizin werden Probleme des Herz Kreislauf-Systems zunehmend früher erkannt und in der Herzchirurgie wird immer weniger invasiv operiert. Das bringt enorme Vorteile für die Patientinnen und Patienten mit sich, die nach der Operation mit weniger körperlichen Einschränkungen und Beschwerden schneller wieder nach Hause kommen.

Sind die körperliche Fitness und das Wohlbefinden nach der OP relativ gut, stellt sich häufig die Frage, ob eine Reha überhaupt notwendig ist. Aus jahrzehntelanger Erfahrung können wir diese Frage klar beantworten: Eine Herz-Kreislauf-Rehabilitation ist in jedem Fall empfehlenswert – unabhängig vom postoperativen Zustand profitiert jede Person gesundheitlich davon. Denn nach dem Eingriff bleiben meist viele Fragen offen: „Wie bewältige ich meinen Alltag wieder? Was darf ich mir zumuten – beim Sport, bei meiner körperlich anstrengenden Arbeit?“ Die körperliche und mentale Verarbeitung der Krankheitssituation braucht Zeit - und vor allem die richtigen Maßnahmen. Hier setzt die Reha an.

Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen – Medizin, Therapie, Psychologie, Diätologie und Pflege – stehen den Patientinnen und Patienten mit Rat und Tat zur Seite, mit dem Ziel, individuell angepasste Lösungen zu finden und umzusetzen. Die stationäre Rehabilitation bietet rund um die Uhr eine sichere Umgebung mit Wohlfühlcharakter – denn nur so ist die Voraussetzung gegeben, sich stressfrei auf die eigene Gesundheit konzentrieren zu können.

Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs

Das Herz-Kreislauf Zentrum Groß Gerungs ist spezialisiert auf die Prävention und Rehabilitation von Menschen mit Herz Kreislauf-Erkrankungen. Inmitten der Waldviertler Natur und in absoluter Ruhelage gelegen, bietet das Kompetenzzentrum für kardiale Gesundheit eine sichere und ideale Umgebung für Menschen mit Herz-Kreislauf Erkrankungen, um sich zu erholen und neue Kraft zu tanken. Das Unternehmen ist Vertragspartner der Österreichischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.

Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs
Kreuzberg 310,
3920 Groß Gerungs,
Telefonnummer: 02812/8681,
E-Mail: info@herz-kreislauf.at,
Website: www.herz-kreislauf.at

Die Freude an Bewegung entdecken 
Wie Sie bestimmt schon gehört haben: Bewegung spielt eine zentrale Rolle für ein gesundes Herz. Am Beispiel eines Patienten zeige ich Ihnen,wie eine Reha die Freude an Bewegung wecken kann: Dr. Andreas Bobik ist Steuerberater – ein Mann mit vielen Terminen und Projekten. So beschreibt er auch den Moment, in dem er erfahren hat, dass er eine neue Herzklappe braucht: „Ich habe ein wichtiges Terminprojekt trotz schwerem fiebrigem Infekt fertiggestellt und dabei leider mein Herz beschädigt. Dass eine OP erforderlich war, war zunächst ein Schock für mich.“ Ein hervorragender Herzchirurg hat ihm eine biologische Aortenklappe erfolgreich eingesetzt – der Start in ein neues Leben.

In den Wochen nach dem Eingriff wurde er angehalten, einen Brustgurt zu tragen, nur spazieren zu gehen und nicht schwer zu tragen. Doch er hatte ein Ziel vor Augen, nämlich wieder ein gutes, erfülltes Leben zu führen. Das wichtigste Mittel dazu: die Reha in Groß Gerungs. Mittlerweile ist Dr. Bobik bereits zum vierten Mal bei uns im Haus. „Groß Gerungs ist der ideale Ort zur Rehabilitation von Herzproblemen“, sagt er aus voller Überzeugung. „Die medizinische Betreuung ist exzellent. Es wird geschaut, ob die Medikamente passen und die erfahrenen Kardiologen nehmen sich wirklich Zeit“, erzählt der Steuerberater.

Patient Dr. Andreas Bobik (links) mit Mag. Martin Miehl beim Nordic Walking.
Patient Dr. Andreas Bobik (links) mit Mag. Martin Miehl beim Nordic Walking.(Bild: ARGE)

„Dazu kommen hervorragende Physio- und Trainingstherapeuten und ein breit gefächertes Bewegungsprogramm – von Krafttraining über Ausdauer- und Koordinationseinheiten bis hin zu Wirbelsäulentraining.“ Was er besonders gut findet? „Das Team gibt bei allen Übungen hilfreiche Erklärungen und Tipps.“ Generell meint er: „Die Organisation im Reha Zentrum ist nahezu perfekt. Die vielen schönen Wanderwege in der Umgebung, das schmackhafte, gesunde Essen und die bequemen Zimmer zeichnen das Reha Zentrum aus.“

Nordic Walking als Wendepunkt
„Ich bin sehr dankbar, dass mich das Team zum Nordic Walking gebracht hat. Ich dachte zuerst, das sei nur etwas Gemütliches – mit genügend Zeit zum Plaudern. Aber dann hat es mich voll erwischt. Ich praktiziere Nordic Walking jetzt nahezu täglich – mit voller Begeisterung! Ich bin hier in Groß Gerungs viel sportlicher geworden, und mein Herz dankt es mir“, berichtet der zufriedene Patient.

Bewegung ist nun ein fester Bestandteil seines Alltags. In der Reha nimmt er sich auch täglich am Abend Zeit zum Schwimmen. Wenn es Pausen im Therapieplan gibt, geht er Nordic Walking. „Ich gehe meistens den Schafsteg. Knapp eine Stunde, das passt perfekt.“ Bei Schlechtwetter trägt er dabei einfach eine Regenjacke oder nutzt stattdessen den Kardio-Fit-Raum. Nach jedem Reha-Aufenthalt in Groß Gerungs fühlt sich Dr. Bobik, wie er selbst sagt, „wie neu geboren“. Er ist sportlicher, vitaler und reist voller Energie durch die Welt-zuletzt nach Kuba und Japan, bald nach Madagaskar. Das alles mit einem sicheren Gefühl.

Durchatmen im Waldviertel
Durchatmen im Waldviertel(Bild: ROBERT HERBST)

Reha wirkt – auf das Herz und das ganze Leben
Die Geschichte von Dr. Bobik zeigt auf beeindruckende Weise, dass eine Reha in Groß Gerungs nicht nur ein medizinischer Pflichttermin ist, sondern eine Chance. Eine Chance, sich neu zu orientieren und – wie in seinem Fall – die Bewegung, die gerade für die Herzgesundheit so wichtig ist, für sich zu entdecken. „Ich kann wirklich jedem mit einem Herzproblem empfehlen: Plant einen Reha-Aufenthalt im Herz Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs. Das sage ich aus tiefstem Herzen“, so der Patient. Wenn man ihn sieht – mit seinen Nordic-Walking Stöcken und dem breiten Lächeln – dann glaubt man ihm jedes Wort.

Hotelaufenthalt gewinnen

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen von drei Wochenendaufenthalten mit Vollpension für zwei Personen in einem Beste Gesundheit-Betrieb. Nehmen Sie unter www.beste-gesundheit.at/gewinnspiel teil Teilnahmeschluss: 31.10.2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gutschein kann in den Beste Gesundheit-Betrieben eingelöst werden. Ausgenommen sind das Lebens.Resort Ottenschlag sowie die Lebens.Med Zentren Bad Erlach und St. Pölten.

(Bild: ARGE)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
