Warum Herz-Reha in Groß Gerungs wirkt

Durch die technologische Weiterentwicklung in der Medizin werden Probleme des Herz Kreislauf-Systems zunehmend früher erkannt und in der Herzchirurgie wird immer weniger invasiv operiert. Das bringt enorme Vorteile für die Patientinnen und Patienten mit sich, die nach der Operation mit weniger körperlichen Einschränkungen und Beschwerden schneller wieder nach Hause kommen.