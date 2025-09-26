Vorteilswelt
Krach mit Trainer

Paukenschlag! Treibach musterte Ex-Profi aus

Kärnten
26.09.2025 22:56
Mike Novak wurde bei Treibach aus dem Kader gestrichen.
Mike Novak wurde bei Treibach aus dem Kader gestrichen.(Bild: Sobe Hermann)

In der Regionalliga Mitte ist bei Treibach weiter Druck am Kessel. Bei Gurten verlor man klar mit 0:4. Ex-Profi Mike Novak trat die Reise nach Oberösterreich gar nicht an. Er wurde nämlich aussortiert. Und in der Kärntner Liga zog sich Spittal bei der Trainersuche Unmut zu.

Das hätte sich Treibach wohl anders erwartet! In der vergangenen Woche hatte man daheim noch Oedt mit 2:1 gebogen, nun kassierte man am Freitag bei Gurten eine 0:4-Pleite. „In der Höhe verdient. Gurten hat uns diesmal gezeigt, was Qualität ist. Vor allem in der ersten Hälfte waren sie überragend“, so Treibachs Sportboss Stefan Weitensfelder. Bei den Kurstädtern kracht es ohnehin schon länger, vor der freitägigen Partie griff nun Trainer Karl Schweighofer durch.

