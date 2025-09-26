Paukenschlag! Treibach musterte Ex-Profi aus

Warum Herz-Reha in Groß Gerungs wirkt
Reha im Waldviertel
In der Regionalliga Mitte ist bei Treibach weiter Druck am Kessel. Bei Gurten verlor man klar mit 0:4. Ex-Profi Mike Novak trat die Reise nach Oberösterreich gar nicht an. Er wurde nämlich aussortiert. Und in der Kärntner Liga zog sich Spittal bei der Trainersuche Unmut zu.
Das hätte sich Treibach wohl anders erwartet! In der vergangenen Woche hatte man daheim noch Oedt mit 2:1 gebogen, nun kassierte man am Freitag bei Gurten eine 0:4-Pleite. „In der Höhe verdient. Gurten hat uns diesmal gezeigt, was Qualität ist. Vor allem in der ersten Hälfte waren sie überragend“, so Treibachs Sportboss Stefan Weitensfelder. Bei den Kurstädtern kracht es ohnehin schon länger, vor der freitägigen Partie griff nun Trainer Karl Schweighofer durch.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.