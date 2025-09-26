Paukenschlag! Treibach musterte Ex-Profi aus

Das hätte sich Treibach wohl anders erwartet! In der vergangenen Woche hatte man daheim noch Oedt mit 2:1 gebogen, nun kassierte man am Freitag bei Gurten eine 0:4-Pleite. „In der Höhe verdient. Gurten hat uns diesmal gezeigt, was Qualität ist. Vor allem in der ersten Hälfte waren sie überragend“, so Treibachs Sportboss Stefan Weitensfelder. Bei den Kurstädtern kracht es ohnehin schon länger, vor der freitägigen Partie griff nun Trainer Karl Schweighofer durch.