„Ich will eine bessere Version von mir werden“

„Das muss eine Initialzündung für uns sein“
Salzburg nach 0:1
Volle Hütte, ein grün-weißer Hexenkessel, am Sonntag empfängt Rapid im 347. Wiener Derby die Austria – es ist das Spiel der Spiele in Österreich! Aber Rapids Rekordeinkauf Tobias Gulliksen lässt das zumindest äußerlich kalt. Der Norweger hat in Schweden ja schon in ähnlichen „Pulverfässern“ gespielt. Warum es ihn überhaupt nach Wien zog und er noch nicht in eine Top-5-Liga wechselte ...
„Dieses Spiel ist weit mehr als nur ein Stadtderby. Darüber müssen sich alle am Sonntag bewusst sein und ihr Herz auf dem Platz lassen. Wir haben eine Derbyserie (Anm. drei Siege letzte Saison), die fortgesetzt gehört.“ Auch wenn Lukas Grgic derzeit sein Leiberl bei Rapid verloren hat, als Motivator ist der 30-Jährige immer Gold wert ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.