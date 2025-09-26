„Ich will eine bessere Version von mir werden“

„Dieses Spiel ist weit mehr als nur ein Stadtderby. Darüber müssen sich alle am Sonntag bewusst sein und ihr Herz auf dem Platz lassen. Wir haben eine Derbyserie (Anm. drei Siege letzte Saison), die fortgesetzt gehört.“ Auch wenn Lukas Grgic derzeit sein Leiberl bei Rapid verloren hat, als Motivator ist der 30-Jährige immer Gold wert ...