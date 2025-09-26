Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapids Gulliksen

„Ich will eine bessere Version von mir werden“

Fußball National
26.09.2025 18:30
Rekordeinkauf Tobias Gulliksen freut sich auf sein erstes Wiener Derby.
Rekordeinkauf Tobias Gulliksen freut sich auf sein erstes Wiener Derby.(Bild: GEPA)

Volle Hütte, ein grün-weißer Hexenkessel, am Sonntag empfängt Rapid im 347. Wiener Derby die Austria – es ist das Spiel der Spiele in Österreich! Aber Rapids Rekordeinkauf Tobias Gulliksen lässt das zumindest äußerlich kalt. Der Norweger hat in Schweden ja schon in ähnlichen „Pulverfässern“ gespielt. Warum es ihn überhaupt nach Wien zog und er noch nicht in eine Top-5-Liga wechselte ...

0 Kommentare

„Dieses Spiel ist weit mehr als nur ein Stadtderby. Darüber müssen sich alle am Sonntag bewusst sein und ihr Herz auf dem Platz lassen. Wir haben eine Derbyserie (Anm. drei Siege letzte Saison), die fortgesetzt gehört.“ Auch wenn Lukas Grgic derzeit sein Leiberl bei Rapid verloren hat, als Motivator ist der 30-Jährige immer Gold wert ...

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
93.913 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
90.297 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Adabei Österreich
Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte
89.898 mal gelesen
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2004 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1372 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1281 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Rapids Gulliksen
„Ich will eine bessere Version von mir werden“
„Krone“-Stopplicht
Aushängeschilder des österreichischen Fußballs!
Hütteldorf ruft Kicker
Auch der „Kroos-Meister“ rückt zum Fußball-Fest an
Stöger lacht:
„Jetzt weiß ich‘s doch: Eine super Partie von mir“
Hit gegen Rapid
Wiener Austria atmet auf: Dragovic fit fürs Derby
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf