Werke in Hallein bleiben von Jobabbau verschont

Während Bosch weltweit Tausende Stellen in der Mobility-Sparte streichen wollte, bleiben die Werke in Hallein in Salzburg verschont. Betroffen waren in Österreich nur rund 40 Jobs im Engineering-Bereich. Insgesamt beschäftigt Bosch hierzulande etwa 3300 Menschen.
Das Bosch-Werk in Hallein blieb vom angekündigten Stellenabbau unberührt. Der Konzern erklärte, dass in Österreich lediglich rund 40 Jobs im Engineering-Bereich wegfallen würden, mit dem Ziel, den Abbau sozialverträglich zu gestalten.
Trotz der Hiobsbotschaft darf man zumindest vorerst in Hallein aufatmen: Gleichzeitig mit der Ankündigung, weltweit bis 2030 rund 13.000 Stellen in der Bosch-Mobility-Sparte zu streichen, verkündete man, dass Hallein nicht betroffen sei.
Hintergrund ist ein massiver Sparkurs. Bereits im Vorjahr waren Arbeitsplätze abgebaut worden, nun sollen jährlich 2,5 Milliarden Euro eingespart werden. Bosch verwies auf den Preisdruck in der globalen Automobilindustrie, die schwache Nachfrage nach E-Autos sowie hohe Investitionen in neue Technologien.
Ende 2024 beschäftigte Bosch weltweit fast 418.000 Menschen, davon 130.000 in Deutschland. Allein in der Mobility-Sparte arbeiteten mehr als 70.000 Beschäftigte. Diese Sparte erwirtschaftete 2024 rund 55,8 Milliarden Euro Umsatz – ein Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zu 2023.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.