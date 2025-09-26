NATO-Chef unterstützt nun Abschuss russischer Jets

Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, machte am Donnerstag auch deutlich, dass man Vorstöße Russlands in den NATO-Luftraum nicht akzeptiere und „alle Maßnahmen, die notwendig sind, ergreifen werde“.

Wie das NATO-Bündnis im Falle einer tatsächlichen Bedrohung reagieren wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Präsident Donald Trump in der Vergangenheit bereits öfters seine Meinung geändert, ob und wie die USA im Falle eines Angriffs seinen europäischen Partnern beistehen würde.