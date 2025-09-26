Erfinder der Auto-Zentralverriegelung insolvent

Schlösser für hochwertige Möbel

Das Familienunternehmen Kiekert produzierte zunächst Schlösser für hochwertige Möbel, bevor es sich auf Kfz-Schließsysteme spezialisierte. Heute wird zum Beispiel stark auf elektronische Schlösser gesetzt, die zum Beispiel per Smartphone einen Zugang zum Fahrzeug ermöglichen. Auch Antriebssysteme werden entwickelt, die Türen und Klappen automatisch öffnen und schließen.