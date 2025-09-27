US-Fans verhöhnten beim Ryder Cup eigenen Spieler

Rahm spielte völlig entfesselt

Noch entfesselter agierte Sepps spanischer Partner, der praktisch fehlerlos spielte. Der Wiener meinte: „Jon war unglaublich, er hat mich voll mitgenommen.“ So besiegte das europäische Duo den Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler und JJ Spaun im Fourball, stellten zu diesem Zeitpunkt auf 4:2 für Europa, das am Vormittag auf dem Black Course in Farmingdale erstmals in den USA die ersten drei Foursome-Matches gewonnen hatte. Am Ende des Tages führte Europa 5,5:2,5.