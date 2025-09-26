Vorteilswelt
Gesund alt werden

Einfache Rituale können Ihr Leben verlängern

Gesund
26.09.2025 15:00
Neben moderater Bewegung auch nicht auf Krafttraining vergessen.
Neben moderater Bewegung auch nicht auf Krafttraining vergessen.(Bild: Saenco Oleg)

Stichwort „Longevity“: Wie Sie es schaffen, sehr alt zu werden und dabei gleichzeitig Ihre Lebensqualität steigern. Das ist zu mühsam? Zu zeitaufwendig? Klappt eh nicht? Keineswegs. Es reichen schon einfache Maßnahmen, die man nach und nach in seinen Alltag einbauen kann. 

0 Kommentare

Alt werden – und zwar gesund – ist kein Zufall. Studien zeigen, dass es bestimmte Gewohnheiten gibt, die nicht nur das Leben verlängern, sondern es auch lebenswert erhalten. Wir haben Tipps, wie Sie durch kleine Rituale große Wirkung erzielen:

  • Körperliche Aktivität schützt Herz, Gefäße sowie Knochen und beugt chronischen Krankheiten vor. Neben moderater Bewegung wie zügigem Gehen sind zweimal wöchentlich gezielte Kräftigungsübungen empfehlenswert. Ab dem 30. Lebensjahr verliert der Körper nämlich jährlich bis zu 1,3 Prozent an Muskelmasse, was durch regelmäßiges Intervalltraining, bei dem die Muskeln bis zur Erschöpfung arbeiten sollten, aufgehalten werden kann. Zudem die Beweglichkeit trainieren!
  • Das Gehirn profitiert ebenso wie der Körper von regelmäßiger Aktivität: Wer sein Denken durch Lesen, Rätseln oder das Erlernen neuer Fähigkeiten immer wieder fordert, stärkt die kognitiven Funktionen und beugt geistigem Abbau vor. Rituale wie tägliches Gehirnjogging oder das bewusste Trainieren des Gedächtnisses können das geistige Wohlbefinden erhöhen und bewirken, auch im Alter geistig belastbar zu bleiben. Soziale Interaktionen, neue Erfahrungen und kreatives Schaffen fördern zudem die Vernetzung der Gehirnzellen. Ausreichend Schlaf und Stressreduktion unterstützen ebenso die Regeneration der „grauen Zellen“.
  • Chronischer Stress zählt zu den Hauptursachen für vorzeitiges Altern. Meditation, Atemtechniken, das Führen eines Tagebuchs und genügend Zeit in der Natur helfen beim Entspannen.
  • Ein positiver Blick auf das Leben und Optimismus stehen im Zusammenhang mit einer längeren Lebensdauer. Lächeln und Lachen zahlt sich aus!
  • Soziale Bindungen wirken sich positiv auf die geistige Gesundheit aus und sind imstande, das Risiko für Demenz deutlich zu senken. Freundschaften, Familie oder ehrenamtliches Engagement stärken zudem das Wohlbefinden.
  • Ernährung, die überwiegend aus Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und hochwertigen pflanzlichen Ölen besteht, stärkt aufgrund enthaltener Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe das Immunsystem. Zudem fördert das richtige Essen allgemein ein längeres Leben. Der Verzicht auf stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker und große Mengen Alkohol kann die Lebenserwartung um etwa 20 Prozent steigern.
Gemüse, Fisch und hochwertige Öle sollten wichtiger Bestandteil des Speiseplans sein.
Gemüse, Fisch und hochwertige Öle sollten wichtiger Bestandteil des Speiseplans sein.(Bild: stockcreations)
  • Methoden wie Intervallfasten (Phasen der Nahrungsaufnahme wechseln mit solchen des Fastens) zeigen positive Effekte auf Stoffwechsel und Zellregeneration. Allerdings ist nicht jeder Rhythmus für jeden geeignet. Beraten lassen!
  • Finger weg von Schadstoffen! So verkürzt etwa Rauchen die Lebenszeit. Bereits zehn Zigaretten täglich können mehrere Lebensjahre kosten. Auch (übermäßiger) Alkoholkonsum schadet Herz und Organen. Ein Verzicht oder zumindest vorsichtiger Umgang mit solchen Substanzen gilt als wichtiger Baustein für gesundes Altern.
  • Schlafen Sie sieben bis neun Stunden pro Nacht! Weniger belastet nämlich das Immunsystem, fördert Entzündungen und stört den Stoffwechsel. Lesen oder andere beruhigende Aktivitäten (Musik hören) vor dem Zubettgehen verbessern zudem die Schlafqualität.
