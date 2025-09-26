Einfache Rituale können Ihr Leben verlängern

Stichwort „Longevity“: Wie Sie es schaffen, sehr alt zu werden und dabei gleichzeitig Ihre Lebensqualität steigern. Das ist zu mühsam? Zu zeitaufwendig? Klappt eh nicht? Keineswegs. Es reichen schon einfache Maßnahmen, die man nach und nach in seinen Alltag einbauen kann.
Alt werden – und zwar gesund – ist kein Zufall. Studien zeigen, dass es bestimmte Gewohnheiten gibt, die nicht nur das Leben verlängern, sondern es auch lebenswert erhalten. Wir haben Tipps, wie Sie durch kleine Rituale große Wirkung erzielen:
Das neue Gesundheits-Magazin „Für immer jung!“ gibt es ab sofort um nur € 5,90 in allen Trafiken, im ausgewählten Handel und auch online zu kaufen. Mit der „Krone“-BonusCard für Abonnenten um nur 4,50 € zu bestellen unter: www.kronevorteilswelt.at
Krone-PLUS-Abonnenten mit Premium-Zugang erhalten alle Magazine kostenlos im „Krone“-ePaper.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.