Tourismus freut sich über Nächtigungsrekord

Erträge leiden unter den hohen Kosten

Trotz der guten Nächtigungszahlen kommt in der Branche aber kein Jubel auf. Hohe Kosten, insbesondere im Bereich Personal und auch Energie, belasten die Tourismusbetriebe und lassen bei vielen Hotels die Margen sinken. Auch wenn die Preise in den letzten Jahren schon kräftig gestiegen sind, können nämlich nicht immer alle Kosten auch an die Kunden auch weitergegeben werden.