Trump kündigt Klagen gegen weitere Widersacher an

Comey: „Vorgehen bricht mir das Herz“

Er wisse seit Jahren, dass es Konsequenzen habe, Trump die Stirn zu bieten, sagte Comey am Donnerstagabend in einer Videobotschaft. „Jemand, den ich sehr liebe, hat kürzlich gesagt, dass Angst das Werkzeug eines Tyrannen ist – und sie hat recht, aber ich habe keine Angst, und ich hoffe, ihr habt auch keine.“ Das Vorgehen des Justizministeriums breche ihm das Herz, aber er hätte großes Vertrauen in das Bundesgerichtssystem und sei unschuldig. Am 9. Oktober ist ein Gerichtstermin zu dem Fall angesetzt.