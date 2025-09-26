Erste Saison-Niederlage für Meister RB Salzburg!

16-Jähriger mit Doppelpack für VSV

Der VSV dagegen beendete seine Durststrecke in Linz eindrucksvoll und zog in der Tabelle am Erzrivalen vorbei. Das 16-jährige Talent Paul Sintschnig überzeugte mit seinen ersten beiden ICE-Toren. Auch Guus van Nes traf für die Villacher im Doppelpack und schrieb zudem zwei Assists an. Der VSV lag nach einem Torfestival im Mitteldrittel bereits 4:0 und 6:2 voran. Sintschnig, der seine erste Saison bei den Profis bestreitet, besorgte den ersten und letzten Treffer der Partie. Die Black Wings, in der Vorsaison noch im Halbfinale, haben nach vier Partien erst drei Punkte stehen.