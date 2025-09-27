Vorteilswelt
Tradition und Moderne

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur 2025“

Österreich
27.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: ErwinScheriau)

Die Grazer Kasematten verwandeln sich am 4. Oktober wieder in eine Bühne voller Lebensfreude: „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ bringt Musik, Brauchtum und steirischen Charme in einer modernen TV-Inszenierung direkt ins Wohnzimmer. Live ab 20:15 Uhr auf ORF 2 erleben die Zuseher einen Abend, der Tradition mit Gegenwart verbindet – ein Kulturhighlight mit Gänsehautgarantie.

Volkskultur neu gedacht

Im Mittelpunkt steht die Vielfalt der steirischen Volkskultur - neu interpretiert durch prominente Gäste und kreative Begegnungen. Das Ziel: Tradition und Moderne zu vereinen und damit ein Programm zu schaffen, das gleichermaßen authentisch wie überraschend ist. Blasmusik, Gesang, Volkstanz und Tracht verschmelzen an diesem Abend zu einem unterhaltsamen Erlebnis, das für kulturellen Tiefgang sowie beste Stimmung sorgt.

Von Highlight zu Highlight – ein Programm, das strahlt

  • Fäaschtbänkler & Sašo Avsenik und seine Oberkrainer: Wenn Schweizer Partypower auf den Oberkrainer-Sound aus Slowenien trifft, ist Stimmung garantiert. Gemeinsam präsentieren sie ein neues Lied und ein Medley ihrer größten Hits.
  • Oimara feat. Julian Grabmayer, Brodjaga Musi & Kinderchor Passail: Mit „Steirisch oder Bayrisch“ bringen sie Humor und Musikalität auf die Bühne. Der Kinderchor sorgt im Finale für Gänsehaut pur.
  • The Flying Pickets feat. Cantanima: Die britischen A-cappella-Legenden interpretieren ihren Welthit „Only You“ gemeinsam mit dem Grazer Chor auf eine ganz besondere Weise.
  • Edmund & Die Spafudler: Austropop trifft Volksmusik – in einer neuen Version des Hits „Freindschoft“, die Emotion und Verbundenheit spürbar macht.
  • Marianne Mendt & Die Rougler: Die Grande Dame des Austropop vereint Jazz, Gstanzl und Wienerlied. Ihr Klassiker „Die Glock’n“ darf dabei nicht fehlen.
  • Global Kryner: Die Kultband ist zurück – neu formiert und voller frischer Energie! Unter der Leitung von Christoph Spörk zeigen die Global Kryner, was Crossover wirklich bedeutet: ein einzigartiger Mix aus Volksmusik, Jazz, Pop und Weltmusik. Bei der Aufsteirern Show feiern sie ihr großes Comeback und geben damit den Startschuss für ihre geplante Tour im kommenden Jahr.
  • Philipp Pscheidt: Der junge Harmonikapreisträger beeindruckt mit Virtuosität und steirischer Leidenschaft.
  • Kellerstöcklmusi: Als Studioband verleiht sie der Show den roten Faden und sorgt für stimmige Übergänge.
  • Jagablech: Mitreißende Blasmusik voller Energie und Überraschungen rundet das Programm ab.

Ein Fest für Augen und Ohren

Die Aufsteirern Show beweist einmal mehr, wie facettenreich Volkskultur sein kann. Internationale Gäste, heimische Talente und unerwartete musikalische Begegnungen machen den Abend zu einem kulturellen Erlebnis, das Tradition bewahren und gleichzeitig neue Wege beschreiten möchte. Mit dieser einzigartigen Mischung aus Heimatgefühl, Kreativität und moderner Bühneninszenierung bringt „Aufsteirern - Die Show der Volkskultur“ den Zauber der Steiermark weit über die Grenzen hinaus ins Fernsehen - und direkt in die Herzen des Publikums.

(Bild: ErwinScheriau)
(Bild: ErwinScheriau)

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“

04. Oktober 2025, 20:15 Uhr | ORF2

Ganz Österreich ist eingeladen dabei zu sein, wenn „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ erneut präsentiert wird.

