„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur 2025“

Die Grazer Kasematten verwandeln sich am 4. Oktober wieder in eine Bühne voller Lebensfreude: „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ bringt Musik, Brauchtum und steirischen Charme in einer modernen TV-Inszenierung direkt ins Wohnzimmer. Live ab 20:15 Uhr auf ORF 2 erleben die Zuseher einen Abend, der Tradition mit Gegenwart verbindet – ein Kulturhighlight mit Gänsehautgarantie.