„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur 2025“

Die Grazer Kasematten verwandeln sich am 4. Oktober wieder in eine Bühne voller Lebensfreude: „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ bringt Musik, Brauchtum und steirischen Charme in einer modernen TV-Inszenierung direkt ins Wohnzimmer. Live ab 20:15 Uhr auf ORF 2 erleben die Zuseher einen Abend, der Tradition mit Gegenwart verbindet – ein Kulturhighlight mit Gänsehautgarantie.
Volkskultur neu gedacht
Im Mittelpunkt steht die Vielfalt der steirischen Volkskultur - neu interpretiert durch prominente Gäste und kreative Begegnungen. Das Ziel: Tradition und Moderne zu vereinen und damit ein Programm zu schaffen, das gleichermaßen authentisch wie überraschend ist. Blasmusik, Gesang, Volkstanz und Tracht verschmelzen an diesem Abend zu einem unterhaltsamen Erlebnis, das für kulturellen Tiefgang sowie beste Stimmung sorgt.
Ein Fest für Augen und Ohren
Die Aufsteirern Show beweist einmal mehr, wie facettenreich Volkskultur sein kann. Internationale Gäste, heimische Talente und unerwartete musikalische Begegnungen machen den Abend zu einem kulturellen Erlebnis, das Tradition bewahren und gleichzeitig neue Wege beschreiten möchte. Mit dieser einzigartigen Mischung aus Heimatgefühl, Kreativität und moderner Bühneninszenierung bringt „Aufsteirern - Die Show der Volkskultur“ den Zauber der Steiermark weit über die Grenzen hinaus ins Fernsehen - und direkt in die Herzen des Publikums.
04. Oktober 2025, 20:15 Uhr | ORF2
Ganz Österreich ist eingeladen dabei zu sein, wenn „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ erneut präsentiert wird.