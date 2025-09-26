Bayern München gegen Bremen ab 20.30 Uhr LIVE

Die Bremer um Kapitän Marco Friedl und seine ÖFB-Kollegen Romano Schmid und Marco Grüll wollen die Bayern aber keinesfalls unterschätzen. „Man hört immer, das Spiel ist quasi ein Selbstläufer. Nein“, sagte Sportvorstand Max Eberl energisch: „Wir müssen das Spiel so angehen, wie wir es angehen müssen. Und dann werden wir es auch erfolgreich machen, wenn wir unser Topniveau erreichen.“ Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany. „Man kann sich nie sicher sein – und das ist auch das Schöne am Fußball“, sagte der Belgier.