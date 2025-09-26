Bayern München gegen Bremen ab 20.30 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag in der deutschen Bundesliga: Meister Bayern München eröffnet die Runde mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Nach dem meisterlichen Saisonstart des FC Bayern mit sieben Pflichtspielsiegen soll im Idealfall auch das einzige Heimspiel während des Oktoberfests in München ein Fußballfest werden. In der deutschen Bundesliga feierte die Truppe um ÖFB-Legionär Konrad Laimer vor heimischer Kulisse zwei Kantersiege gegen RB Leipzig (6:0) und den HSV (5:0), heute sollen gegen Werder Bremen zum Auftakt der 5. Runde zum fünften Mal drei Punkte geholt werden.
Die Bremer um Kapitän Marco Friedl und seine ÖFB-Kollegen Romano Schmid und Marco Grüll wollen die Bayern aber keinesfalls unterschätzen. „Man hört immer, das Spiel ist quasi ein Selbstläufer. Nein“, sagte Sportvorstand Max Eberl energisch: „Wir müssen das Spiel so angehen, wie wir es angehen müssen. Und dann werden wir es auch erfolgreich machen, wenn wir unser Topniveau erreichen.“ Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany. „Man kann sich nie sicher sein – und das ist auch das Schöne am Fußball“, sagte der Belgier.
Kimmich und Goretzka vor Jubiläum
Gegen Werder wird Kompany wohl wieder seine derzeitige Top-Elf mit Laimer als Rechtsverteidiger beginnen lassen, nachdem er zuletzt beim 4:1-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim von Christian Ilzer Leistungsträger wie Joshua Kimmich, Michael Olise oder auch Serge Gnabry anfangs schonte. Kimmich steht vor seinem 300. Ligaspiel (alle für die Bayern), sein langjähriger Kollege Leon Goretzka ebenso (davon 116 für Schalke).
Bei den Bremern, die in vier Runden vier Punkte geholt haben, wird neben ÖFB-Verteidiger Maximilian Wöber (Oberschenkelverletzung) auch Tormann Mio Backhaus fehlen. Der 21-Jährige verletzte sich im Training bei einem Zusammenprall an der Schulter, wie Trainer Horst Steffen am Donnerstag mitteilte. Für Backhaus wird der estnische Nationalspieler und Arsenal-Leihspieler Karl Hein ins Tor rücken und sein Bundesliga-Debüt feiern. „Er darf sich auszeichnen. Das wird sicherlich auf ihn zukommen, dass er ein paar Paraden hat und er der Held seines ersten Spiels sein sollte“, sagte Steffen.
