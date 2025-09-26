Strumpfhosen, Dixi-Klo: Ruderer dank Tricks cool

Wanderer verletzte sich und musste geborgen werden
War umgeknöchelt
Österreichs Ruderer sind bei der WM in Shanghai mit zwei Qualifikationen fürs A- und einer fürs B-Finale stark unterwegs. Das Ganze auch, weil Rot-Weiß-Rot mit der Hitze gut umgeht. „Wir mussten kreativ werden“, erklärt Julian Schöberl, dass man den Körper auch auf außergewöhnliche Art kühlt.
„Dass er ins Halbfinale gekommen ist, ist einfach spitze. Er macht in seiner ersten Saison in der härtesten Bootsklasse einen super Job“, sagt Nationaltrainer Kurt Traer über Einer-Ruderer Lorenz Lindorfer, der bei der WM in Shanghai in der olympischen Bootsklasse ins Halbfinale vorstieß und nach Rang sechs am Sonntag im B-Finale rudert.
