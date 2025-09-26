Strumpfhosen, Dixi-Klo: Ruderer dank Tricks cool

„Dass er ins Halbfinale gekommen ist, ist einfach spitze. Er macht in seiner ersten Saison in der härtesten Bootsklasse einen super Job“, sagt Nationaltrainer Kurt Traer über Einer-Ruderer Lorenz Lindorfer, der bei der WM in Shanghai in der olympischen Bootsklasse ins Halbfinale vorstieß und nach Rang sechs am Sonntag im B-Finale rudert.