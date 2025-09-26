Wie viel eine Fahrprüfung bald schon kosten wird

„Das muss eine Initialzündung für uns sein“
Rund um eine Fahrausbildung gibt es einiges an Kosten zu beachten. Bald dürften auch die Prüfgebühren steigen. Auch sonst ist ein Führerschein keine günstige Angelegenheit. Trotzdem machten 2024 vergleichsweise viele eine Ausbildung, vor allem Motorrad ist gefragt. Wie hoch die Prüfgebühren steigen werden.
Mehr als 83.000 Menschen machten 2024 ihren B-Führerschein. Jeder dritte 17-Jährige absolvierte die L17-Lizenz. Dabei gab es jeweils einen Anstieg. „Bei A-Führerscheinen war das Plus aber noch größer“, sagt Joachim Steininger, Obmann der Fahrschulen. Easydrivers-Chef Werner Fichtinger bestätigt das. Während der Pandemie gab es einen Boom bei den Motorradkursen, da die Menschen viel Freizeit hatten.
