Wie viel eine Fahrprüfung bald schon kosten wird

Mehr als 83.000 Menschen machten 2024 ihren B-Führerschein. Jeder dritte 17-Jährige absolvierte die L17-Lizenz. Dabei gab es jeweils einen Anstieg. „Bei A-Führerscheinen war das Plus aber noch größer“, sagt Joachim Steininger, Obmann der Fahrschulen. Easydrivers-Chef Werner Fichtinger bestätigt das. Während der Pandemie gab es einen Boom bei den Motorradkursen, da die Menschen viel Freizeit hatten.