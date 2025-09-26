Mann nach Zimmerbrand ins Spital gebracht

Dramatische Szenen bei einem Zimmerbrand am Freitagabend in Wien: Der Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich zwar selbst ins Freie retten, musste aber ins Spital gebracht werden. Eine Frau wurde per Drehleiter geborgen.
Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Freitag in der Miesbachgasse im zweiten Bezirk, als aus einem Fenster im zweiten Stock Flammen loderten. Gleich mehrere Notrufe gingen gegen 19.30 Uhr bei der Feuerwehr ein.
Hilferufe aus Wohnung darüber
Vorort spielten sich dramatische Szenen ab: Eine Frau in einer Wohnung im dritten Stock – genau über der Brandwohnung – rief um Hilfe und musste per Drehleiter geborgen werden. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden mit sogenannten Fluchtfiltermasken ins Freie geleitet, wie es am späten Abend gegenüber der „Krone“ hieß.
Zunächst war der Bewohner jener Einheit, in der das Feuer ausgebrochen war, die einzige Person, die mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht werden musste. Er hatte sich aber noch selbst durchs Stiegenhaus ins Freie retten können.
Der Einsatz war um 22 Uhr abgeschlossen, zur Brandursache ist noch nichts bekannt.
