Mann nach Zimmerbrand ins Spital gebracht

Hilferufe aus Wohnung darüber

Vorort spielten sich dramatische Szenen ab: Eine Frau in einer Wohnung im dritten Stock – genau über der Brandwohnung – rief um Hilfe und musste per Drehleiter geborgen werden. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden mit sogenannten Fluchtfiltermasken ins Freie geleitet, wie es am späten Abend gegenüber der „Krone“ hieß.