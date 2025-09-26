Brutal! Eishockey-Ass auf offener Straße ermordet

Erschütterung und Trauer erfüllen die Eishockey-Welt: Der Ex-Profi Giovanni Michael Robinson ist in den USA auf offener Straße erschossen worden! Der früher auch in Deutschland bei den Hannover Scorpions spielende Kanadier dürfte ein Zufallsopfer gewesen sein, als er aus einem vorbeifahrenden Auto tödlich getroffen wurde.
Robinson, der seine aktive Karriere auf dem Eis inzwischen beendet hatte, befand sich gerade auf einem Golf-Ausflug in der Kleinstadt Sheboygan Falls im Bundesstaat Wisconsin, als das tragische Unglück seinen Lauf nahm. Der tödliche Schuss traf den Kanadier laut lokalen Medien kurz nachdem er mit einer Gruppe von Freunden eine Bar verlassen hatte – und sich auf den Heimweg in sein Hotel machen wollte. Trotz raschen Eingreifens von Rettungskräften war das Leben von Robinson nicht mehr zu retten …
Vor wenigen Wochen Vater geworden
Als Eishockey-Profi war Robinson in der ECHL, der dritthöchsten nordamerikanischen Leistungsstufe, sowie in Deutschland bei den Hannover Scorpions und in Belgien bei den Sharks Mechelen als Flügel engagiert. Nach der 2019/20er-Saison beendete er seine Karriere am Eis – verlor aber nicht die Lust am Sport an sich. Zuletzt arbeitete er in den USA für ein Indoor-Golf-Unternehmen und konnte dabei seiner zweiten sportlichen Leidenschaft frönen, dem Golf.
Besonders bitter: Der Ex-Eishockey-Profi war erst vor wenigen Wochen Vater geworden – und in wenigen Tagen wollte seine Schwester heiraten …
Kommentare
