Brutal! Eishockey-Ass auf offener Straße ermordet

Robinson, der seine aktive Karriere auf dem Eis inzwischen beendet hatte, befand sich gerade auf einem Golf-Ausflug in der Kleinstadt Sheboygan Falls im Bundesstaat Wisconsin, als das tragische Unglück seinen Lauf nahm. Der tödliche Schuss traf den Kanadier laut lokalen Medien kurz nachdem er mit einer Gruppe von Freunden eine Bar verlassen hatte – und sich auf den Heimweg in sein Hotel machen wollte. Trotz raschen Eingreifens von Rettungskräften war das Leben von Robinson nicht mehr zu retten …