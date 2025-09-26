Vorteilswelt
Problem beim Abnehmen?

Finden Sie mit medizinischer Hilfe Ihr neues Ich

Gesund
26.09.2025 13:39
Bezahlte Anzeige
(Bild: NN_ANewMe)

Kämpfen auch Sie mit Ihrem Gewicht? Fühlen Sie sich deshalb oft unwohl in Ihrer Haut? Damit sind Sie nicht alleine! Etwa jede zweite Person lebt in Österreich mit Übergewicht. Etwa jede sechste Person ist von Adipositas betroffen.

Gewichtsmanagement kann herausfordernd und manchmal auch frustrierend sein. Die gute Nachricht: Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die auf medizinische Abnehmmethoden spezialisiert sind und helfen können.

Abnehmen ist mehr als reine Willenskraft

Der häufig gehörte Rat „mehr bewegen und weniger essen“ mag vielleicht gut gemeint sein, führt jedoch – Studien zufolge – nicht immer zum Erfolg: 90% aller Diäten scheitern. Warum? Weil der Körper aktiv gegen eine Gewichtsabnahme ankämpft. Besonders gefährlich sind sogenannte „Crash-Diäten“, die oft den Stoffwechsel stören und zu einem Jojo-Effekt führen.

Das ist nicht nur frustrierend, sondern führt häufig auch zu einer Gewichtszunahme über das ursprüngliche Ausgangsgewicht hinaus. Es ist daher wichtig zu wissen, dass Abnehmen mehr als bloß ein reiner Akt der Willenskraft ist – es verlangt Geduld, Strategie und vor allem aber auch die nötige Unterstützung.

Wie Ärzte beim Abnehmen helfen

Aufs Abnehmen spezialisierte Ärzte können helfen, die individuellen Ursachen des Übergewichts festzustellen – denn diese können sehr unterschiedlich sein. Gemeinsam entwickeln sie mit Ihnen einen maßgeschneiderten Behandlungsplan, der darauf abzielt, Ihnen dabei zu helfen, nachhaltig abzunehmen und Ihre Gesundheit zu verbessern. Ihr Arzt wird Ihnen die neuesten, wissenschaftlich fundierten Behandlungsmöglichkeiten vorstellen. Einen Überblick zu medizinischen Abnehmmethoden finden Sie auch hier: Abnehmen: 6 medizinische Abnehmmethoden zur effektiven Gewichtsreduktion

Warum sich medizinisches Gewichtsmanagement auszahlt

Neben den Einschränkungen im täglichen Leben haben Übergewicht und Adipositas auch ernstzunehmende gesundheitliche Folgen. Besonders besorgniserregend ist die starke Verbindung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Österreich die häufigste Todesursache darstellen. Studien zeigen, dass eine professionelle Übergewichts- bzw. Adipositastherapie nicht nur hilft, Gewicht nachhaltig zu reduzieren, sondern auch das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen deutlich gesenkt werden kann. Spezialisierte Ärztinnen und Ärzte helfen Ihnen auf Ihrem Weg zum gesünderen Ich. Finden Sie HIER Ihren Arzt.

(Bild: NN_ANewMe)

Machen Sie jetzt den Selbst-Test

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um zu erkennen, ob Sie Unterstützung benötigen:

  • Ich habe nach Mahlzeiten schnell wieder Hunger, oft schon nach 60 Minuten.  
  • Ich hole mir öfter als andere noch einen Nachschlag beim Essen.  
  • Ich kann in einem kurzen Zeitraum sehr viel essen, ca. 20 Minuten nach einer Mahlzeit wird mir oft schlecht.  
  • Mein Bauchumfang ist 88 cm oder mehr.  
  • Ich habe abends oder nachts oft Heißhunger. 

Wenn Sie bei mehr als drei Fragen mit „Ja“ geantwortet haben, könnte es sinnvoll sein, mit einem medizinischen Abnehm-Experten zu sprechen. Diese Fachkräfte können Ihnen helfen, einen realistischen Plan zur Gewichtsreduktion zu erstellen und gleichzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Finden Sie jetzt eine Spezialistin oder einen Spezialisten in Ihrer Nähe unter www.arzt-finden.at.

Novo Nordisk Pharma GmbH

Donau-City-Straße 7 ǀ 1220 Wien ǀ AT25OB00070

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
