Mit 50 in den Ruhestand – so viel Geld braucht man

Die Wecker klingeln nicht mehr. Der Chef kann nicht mehr anrufen. Der Stau auf dem Weg zur Arbeit ist nur noch eine ferne Erinnerung. Stellen Sie sich das vor: ein Leben in Freiheit – und das schon mit 50! Für die meisten klingt das wie ein unerreichbarer Traum. Doch was, wenn es eine Formel gäbe? Eine magische Zahl, die diese Tür öffnet? Krone+ hat genau nachgerechnet und enthüllt, welches Vermögen Sie wirklich brauchen, um den Knochenjob für immer an den Nagel zu hängen.