Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehäufte Fälle

Betrug im Internet: Opfer verlieren Tausende Euro

Tirol
26.09.2025 21:01
In Tirol wurden wieder mehrere Männer Opfer von Internetbetrug. Die Täter gehen oft ähnlich vor ...
In Tirol wurden wieder mehrere Männer Opfer von Internetbetrug. Die Täter gehen oft ähnlich vor (Symbolbild).(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)

Derzeit häufen sich die Betrugsfälle im Internet. Ob gefakte Webseiten, falsche Aktienanlagen oder vermeintliche Nebenjobs: Die Opfer verlieren durch Internetbetrüger viel Geld.

0 Kommentare

Per SMS erhielt ein 56-Jähriger in Silz (Tirol) die Nachricht über ein vermeintliches Nebenjobangebot einer Werbegesellschaft. Die Aufgabe klang simpel: Bei diversen Onlinekanälen sollte er Videos ansehen, sie liken und dies mittels Screenshot bestätigen. Der Einheimische wurde aufgefordert, zehn Euro an ein Konto zu überweisen, um seine Bezahlung inklusive Provision zu erhalten. Das geschah anfangs auch tatsächlich, doch dann schnappte die Falle zu. Denn die geforderten Geldbeträge wurden immer weiter gesteigert: Insgesamt überwies das Opfer einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Das „Unternehmen“ stoppte seinerseits jedoch sämtliche Zahlungen.

Falsche Aktienanlagen
Besonders dreist gingen die Täter in einem anderen Fall vor: Ein 53-jähriger Tiroler verlor dabei sogar einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag! Er wurde mittels eines Links über mehrere Social-Media-Plattformen an einen Chat weitergeleitet, wie die Polizei mitteilt. Das Opfer wurde schließlich dazu verleitet, in angebliche Aktienanlagen zu investieren. „Erst als er für die folgenden Gewinnauszahlungen aufgefordert wurde, Steuern nachzuzahlen, kam ihm der Verdacht eines Betruges“, so die Polizei.

Lesen Sie auch:
Die Fälschungsversuche der Betrüger werden immer besser – erhöhte Vorsicht ist daher geboten!
Deep-Fake-Clip
Betrüger locken Opfer mit VdB-Video in die Falle
24.09.2025
Krypto-Gauner am Werk
Über 100.000 Euro weg! Mann (36) Opfer von Betrug
23.09.2025

Angeblich „Punkte sichern“
In einem anderen Fall erstattete ein 52-Jähriger Anzeige, der ebenfalls Opfer eines Internetbetrugs geworden war. Dieser erhielt per SMS einen Hinweis, dass ihm Punkte verfallen würden, wenn er diese nicht sichere. Er wurde auf eine Fake-Webseite geleitet, um genau das zu tun. Gemein: Die Fake-Webseite war nahezu identisch mit der eines österreichischen Handyproviders. Dem Opfer wurde versprochen, er könne seine Punkte einlösen und so ein Tablet zu günstigen Konditionen erwerben. „Im Zuge des Zahlungsvorganges wurde der Österreicher, unter Vortäuschung falscher Tatsachen, zur Bekanntgabe seiner Bank-Zugangsdaten verleitet“, erläutert die Polizei. Ihm wurde Geld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages abgebucht.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
96.535 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
94.119 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
94.007 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2783 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1372 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1287 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf