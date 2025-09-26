Betrug im Internet: Opfer verlieren Tausende Euro

Angeblich „Punkte sichern“

In einem anderen Fall erstattete ein 52-Jähriger Anzeige, der ebenfalls Opfer eines Internetbetrugs geworden war. Dieser erhielt per SMS einen Hinweis, dass ihm Punkte verfallen würden, wenn er diese nicht sichere. Er wurde auf eine Fake-Webseite geleitet, um genau das zu tun. Gemein: Die Fake-Webseite war nahezu identisch mit der eines österreichischen Handyproviders. Dem Opfer wurde versprochen, er könne seine Punkte einlösen und so ein Tablet zu günstigen Konditionen erwerben. „Im Zuge des Zahlungsvorganges wurde der Österreicher, unter Vortäuschung falscher Tatsachen, zur Bekanntgabe seiner Bank-Zugangsdaten verleitet“, erläutert die Polizei. Ihm wurde Geld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages abgebucht.