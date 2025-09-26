Marco Rossi zeigt mit Doppelpack bei Testspiel auf

„Zu viele Chancen ausgelassen“

Rossi, der 21:14 Minuten auf dem Eis stand, traf bei seinem ersten Einsatz in der Preseason zuerst aus kurzer Distanz, dann verwertete er einen Querpass eiskalt. „Wir müssen noch das Timing finden. Wir hatten gute Spielzüge und Möglichkeiten, haben aber zu viele Chancen zugelassen“, sagte der Center, der in den ersten beiden Testspielen noch geschont worden war.