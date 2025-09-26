Marco Rossi zeigt mit Doppelpack bei Testspiel auf

Marco Rossi hat in der NHL-Vorbereitung mit einem Doppelpack aufgezeigt. Das österreichische Eishockey-Ass erzielte für Minnesota Wild bei der 2:5-Niederlage gegen die Dallas Stars die beiden einzigen Treffer seines Teams.
Der 24-jährige Vorarlberger brachte Minnesota mit zwei Toren innerhalb von zehn Sekunden (19., 20.) gegen Ende des ersten Drittels in Führung, im Schlussdrittel drehte Dallas die Begegnung mit vier Toren.
„Zu viele Chancen ausgelassen“
Rossi, der 21:14 Minuten auf dem Eis stand, traf bei seinem ersten Einsatz in der Preseason zuerst aus kurzer Distanz, dann verwertete er einen Querpass eiskalt. „Wir müssen noch das Timing finden. Wir hatten gute Spielzüge und Möglichkeiten, haben aber zu viele Chancen zugelassen“, sagte der Center, der in den ersten beiden Testspielen noch geschont worden war.
Die NHL-Saison beginnt am 7. Oktober mit drei Partien, Rossi startet mit Minnesota am 9. Oktober auswärts gegen die St. Louis Blues.
