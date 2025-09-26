Vorteilswelt
Nicht das erste Mal

Seniorin krachte mit Pkw durch Schaufenster

Salzburg
26.09.2025 22:30
Eine Autofahrerin verwechselte Bremse und Gas und krachte in das Schaufenster.
Eine Autofahrerin verwechselte Bremse und Gas und krachte in das Schaufenster.(Bild: Markus Tschepp)

Es ist nicht das erste Mal, dass das Schaufenster des Lambert Sanitätshauses am Ignaz-Rieder-Kai in Salzburg-Stadt etwas zu einladend aussah: Bereits zum zweiten Mal fuhr ein Pkw – dieses Mal saß eine Seniorin am Steuer – durch das Glasfenster ins Geschäft.

Die rüstige Dame, die den jüngsten Unfall am Freitag verursachte, hatte nach eigenen Angaben Bremse und Gas ihres Wagens verwechselt.

Diese Einsicht half nur mehr bedingt. Der Wagen durchbrach das Glas und ließ einen Scherbenhaufen zurück. Auch die Lenkerin wurde bei dem Vorfall verletzt.

Immerhin, die Kommunikation mit der Versicherung dürfte für das Sanitätshaus dieses Mal schneller abzuwickeln sein. Denn es gibt bereits Erfahrungswerte aus der Vergangenheit.

Ein beinahe identischer Vorfall ereignete sich vor einiger Zeit. Auch damals durchbrach ein Wagen das Schaufenster des Geschäfts.

