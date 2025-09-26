Seniorin krachte mit Pkw durch Schaufenster

Es ist nicht das erste Mal, dass das Schaufenster des Lambert Sanitätshauses am Ignaz-Rieder-Kai in Salzburg-Stadt etwas zu einladend aussah: Bereits zum zweiten Mal fuhr ein Pkw – dieses Mal saß eine Seniorin am Steuer – durch das Glasfenster ins Geschäft.
Die rüstige Dame, die den jüngsten Unfall am Freitag verursachte, hatte nach eigenen Angaben Bremse und Gas ihres Wagens verwechselt.
Diese Einsicht half nur mehr bedingt. Der Wagen durchbrach das Glas und ließ einen Scherbenhaufen zurück. Auch die Lenkerin wurde bei dem Vorfall verletzt.
Immerhin, die Kommunikation mit der Versicherung dürfte für das Sanitätshaus dieses Mal schneller abzuwickeln sein. Denn es gibt bereits Erfahrungswerte aus der Vergangenheit.
Ein beinahe identischer Vorfall ereignete sich vor einiger Zeit. Auch damals durchbrach ein Wagen das Schaufenster des Geschäfts.
