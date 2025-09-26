Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

26.09.2025 14:30
Ob die Katzen Boncuk und Luna oder Papagei Napoleon, sie alle suchen einen schönen Platz zum ...
Ob die Katzen Boncuk und Luna oder Papagei Napoleon, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

Kiwi – die Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Kiwi (am Bild) und ihre Schwester suchen ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung. Nach anfänglicher Schüchternheit zeigen sich die einjährigen Katzen verschmust und freundlich. Mit ihrer Schonkost sind sie inzwischen fit und bereit für ein neues Leben. Tel.: 0732/247887.

Oskar – der Sensible
(Bild: Tierheim Linz)

Oskar ist ein sensibler Mudi-Mischling, der schnell die Nerven verliert, wenn ihm klare Strukturen fehlen. Der neunjährige Rüde testet Grenzen aus und fühlt sich nur in ruhiger Umgebung wohl. Bei souveräner Führung entwickelt sich Oskar zu einem treuen und fröhlichen Begleiter. Tel.: 0732/247887.

Napoleon – für Vogelfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Napoleon wurde in einem Garten in Luftenberg an der Donau entdeckt. Der rund 20-jährige Mohrenkopfpapagei sucht einen Platz bei Artgenossen, wo er sein restliches Leben in Gesellschaft verbringen darf. Tel.: 0732/247887.

Boncuk – der Freigänger
(Bild: Tierheim Linz)

Boncuk lebte bisher in einer Wohnung, wurde dort aber unglücklich und unsauber. Nun sucht der eineinhalbjährige Kater (kastriert) ein Zuhause, wo er auch ins Freie darf und sich als neugieriger Entdecker versuchen kann. Tel.: 0732/247887.

Siska – die Quirlige
(Bild: Tierheim Linz)

Siska kam als Findling ins Tierheim. Die elfjährige Staffordhündin verträgt sich leider nicht mit Artgenossen und hat einen ausgeprägten Jagdtrieb. Aus diesem Grund sollten keine anderen Tiere im selben Haushalt leben. Wegen einiger Probleme mit dem Bewegungsapparat braucht Siska regelmäßig chiropraktische Behandlungen sowie täglich Schmerztherapie. Tel.: 0732/247887.

Luna – die Schmuserin
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Luna besticht durch ihre ruhige und verschmuste Art, Kleinkinder, Lärm und Hektik machen ihr Angst. Auf Gesellschaft von anderen Katzen kann die neunjährige Samtpfote verzichten, als Einzelprinzessin fühlt sie sich am wohlsten. Tel.: 0664/8485571.

