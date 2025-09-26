„Rodungsmassaker“ bringen Wienerwald in die Kritik

„So sieht also die Realität im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald wirklich aus!“ Empört ist Wolfgang Kalchhauser, Gemeinderat von Pressbaum und Mitglied im Landschaftspflegeausschuss, über die „massiven Rodungen“, auf die ihn schon einige Bürger angesprochen haben. Und wirklich: Auf den Fotos, die er der „Krone“ übermittelte, sind schwere Rodungsmaschinen zu sehen, die dicke und offenbar gesunde Baumstämme auf großen Haufen zum Abtransport übereinander schlichten.