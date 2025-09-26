Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Netz verewigt

Fans zeigen erneut: „Emil“ bleibt unvergessen

Österreich
26.09.2025 13:34
Wer mehr über „Emil“ erfahren will, kann jetzt seinen Wikipedia-Eintrag lesen.
Wer mehr über „Emil“ erfahren will, kann jetzt seinen Wikipedia-Eintrag lesen.(Bild: Imre Antal ; Wikipedia ; KroneKreativ)

Das ganze Land hat ihn gefeiert – jetzt ist der einsame Elch wohl offiziell eine Legende: „Emil“, der wochenlang quer durchs Land spazierte, Bahngleise blockierte und die Herzen der Menschen im Sturm eroberte, ist nach seiner Rückführung an die tschechische Grenze nicht in Vergessenheit geraten. Ganz im Gegenteil ...

0 Kommentare

Wie die „Krone“ Anfang der Woche berichtet hat, ist der vierbeinige Wanderer mittlerweile nicht nur eine riesige Internet-Berühmtheit, sondern auch zum Werbestar aufgestiegen. Auf Social Media scharen sich zigtausende Fans um das friedliche Waldtier, Bilder und Videos gehen viral.

Dieses Bild zeigt „Emil“ beim Aussteigen aus dem Transporter nahe der tschechischen Grenze – ...
Dieses Bild zeigt „Emil“ beim Aussteigen aus dem Transporter nahe der tschechischen Grenze – diese hat er jetzt überschritten.(Bild: Land OÖ)

Und jetzt die Krönung: „Emil“ hat vor nicht einmal 24 Stunden sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen! Damit ist klar: Der Elch aus dem Norden hat es endgültig unter die Promis geschafft – neben Schauspielern, Politikern und Sportlern reiht sich nun auch ein tierischer Held in der freien Enzyklopädie ein.

Lesen Sie auch:
„Emil“, wie wir ihn alle kennen – und viele ihn liebten
„Er fährt nur mit ...“
Zum Abschied wurde „Emil“ noch ein Werbestar
23.09.2025
Grenze überquert
Aus „unserem Emil“ wurde jetzt ein Tscheche
24.09.2025
Er wandert weiter
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
23.09.2025

Das Tier ist am Mittwoch im tschechischen Nationalpark Šumava geortet worden. Demnach ist „Emil“, der am Montag nahe dem Autobahnkreuz bei Sattledt betäubt und in den Böhmerwald transportiert wurde, über die Grenze gelaufen. Auf Tschechisch heißt „Elch“ übrigens „Los“.

Wandert jetzt durch Nationalpark
Auf Verwandte dürfte er noch nicht getroffen haben, immerhin ist der Nationalpark Šumava mehr als 680 Quadratkilometer groß. Bei der Narkose bekam „Emil“ eine Ohrmarke und einen GPS-Sender am Geweih. Damit können Experten seine Wege rund 30 Tage lang (länger reicht die Batterie nicht) verfolgen – der genaue Standort bleibt aber geheim.

Österreich wird „Emil“ also nicht so schnell vergessen – und wer weiß, vielleicht zieht es den Geweihträger ja eines Tages wieder zurück an unsere Grenze. 

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.574 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.453 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.170 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1264 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Österreich
Vertauschte Babys
Grazer Uniklinik: „Bedauern Fehler zutiefst“
Im Netz verewigt
Fans zeigen erneut: „Emil“ bleibt unvergessen
Mega-Turnier gestartet
Vor Schönbrunn wird geritten – und demonstriert
Digitale Beweismittel
Datenspürhunde offiziell zum Dienst angetreten
Integrations-Vorbild
Ukrainische Flüchtlinge vertrauen EU mehr als wir
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf