Fans zeigen erneut: „Emil“ bleibt unvergessen

Und jetzt die Krönung: „Emil“ hat vor nicht einmal 24 Stunden sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen! Damit ist klar: Der Elch aus dem Norden hat es endgültig unter die Promis geschafft – neben Schauspielern, Politikern und Sportlern reiht sich nun auch ein tierischer Held in der freien Enzyklopädie ein.