„Ganz Europa ist neidisch auf unser Wasser“

Das Salzach-Kraftwerk Stegenwald wurde am Donnerstag feierlich eröffnet. Nach langer Genehmigungs- und kurzer Bauzeit läuft die Energieschmiede für 20.000 Haushalte. Nach der Salzburgleitung und der „Alpen-Batterie“ Limberg 3 in Kaprun gab es heuer in Salzburg schon für das dritte Großprojekt einen offiziellen Startschuss.
Das Salzach-Kraftwerk in Stegenwald wirkt von außen ein wenig unscheinbar. Gebaut wurde die Anlage von Verbund und Salzburg AG schmäler als sonst. Durch die spezielle Konstruktion sind nur zwei Wehranlagen notwendig. Das Herzstück verschwindet unter der Erde. 65 Stufen führen zu Turbinen und Generator hinab. Alles läuft vollautomatisch, überwacht wird die Anlage aus der Ferne. Das Krafthaus kann im Hochwasserfall überspült werden.
