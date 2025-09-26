Rolltreppe stoppte
Moderator verstört Vereinte Nationen mit Aussagen
US-Moderator Jesse Watter hat bei den Vereinten Nationen für Entsetzen und Verstörung gesorgt. Wie berichtet, hatte eine Rolltreppe auf dem Weg zur UN-Generalversammlung unter Trump gestoppt. „Das ist ein Aufstand, und wir müssen entweder die UN verlassen oder sie bombardieren“, kommentierte Watter daraufhin.
„Aber sie ist in New York, oder? Vielleicht gibt es da Kollateralschäden. Vielleicht vergasen?“, sagte der Moderator des Trump-nahen Fernsehsenders Fox News weiter. Der US-Präsident selbst hatte nach dem Vorfall mit der Rolltreppe von „Sabotage“ gesprochen und verlangt, dass die Verantwortlichen verhaftet werden. Die Vereinten Nationen wiesen das zurück. Am oberen Ende der Rolltreppe sei ein eingebauter Sicherheitsmechanismus ausgelöst worden. Das sei möglicherweise versehentlich durch einen Kameramann der US-Delegation geschehen.
„Weder lustig noch ironisch“
Die Aussagen des Journalisten bezeichnete ein UN-Sprecher nun als inakzeptabel. „Es ist weder lustig noch ironisch, zur Bombardierung, zum Gasangriff, zur Zerstörung dieses Gebäudes aufzurufen, in dem Tausende Menschen arbeiten. Wir standen mit Fox News in Kontakt, und Herr Watters kontaktierte einen unserer Kollegen und entschuldigte sich“, sagte er.
Man könne sich noch schmerzlich daran erinnern, was passiere, wenn die UN bedroht werde. Er sei persönlich durch die Trümmer des Gebäudes in Algier gegangen, wo die UN bombardiert wurden. Damals (2007) tötete eine Autobombe in Algerien 17 UN-Mitarbeitende, die Nothilfe und Aufbauarbeit leisteten. Bei einem Bombenangriff auf die Mission im Irak waren 2003 22 Menschen ums Leben gekommen.
Die UNO-Generaldebatte in New York läuft mit einer Pause am Sonntag bis einschließlich Montag, aus Österreich sind unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) angereist.
