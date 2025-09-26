Moderator verstört Vereinte Nationen mit Aussagen

„Aber sie ist in New York, oder? Vielleicht gibt es da Kollateralschäden. Vielleicht vergasen?“, sagte der Moderator des Trump-nahen Fernsehsenders Fox News weiter. Der US-Präsident selbst hatte nach dem Vorfall mit der Rolltreppe von „Sabotage“ gesprochen und verlangt, dass die Verantwortlichen verhaftet werden. Die Vereinten Nationen wiesen das zurück. Am oberen Ende der Rolltreppe sei ein eingebauter Sicherheitsmechanismus ausgelöst worden. Das sei möglicherweise versehentlich durch einen Kameramann der US-Delegation geschehen.