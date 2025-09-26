Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teure PR-Show

Wie viele Fotografen brauchen drei Politiker?

Innenpolitik
26.09.2025 22:00
Fehlersuchbild aus New York
Fehlersuchbild aus New York(Bild: Krone KREATIV/Peter Lechner/HBF, BKA/Christopher Dunker, BMEIA/Michael Gruber)

Österreichs Dreiergespann bei der UNO-Vollversammlung in New York scheut keine Kosten für die Inszenierung. Man reiste gleich mit drei PR-Fotografen an. Begründet wird der Aufwand damit, dass die drei Politiker unterschiedliche Termine absolvieren. Die Fotos, die uns in Wien erreichen, erzählen eine andere Geschichte ... 

0 Kommentare

Österreich ist bei der diesjährigen UNO-Vollversammlung in New York mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertreten. Der Grund für das Aufgebot ist die Bewerbung Österreichs für einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat in der Periode 2027/28.

Dreifache Termin-Dokumentation
Das Außenministerium, das die Reise für die Regierungsvertreter organisiert hat, begründet das damit, dass „jede Delegation ihr eigenes Programm hat und es nur wenige gemeinsame Termine gibt“ und dass man sicherstellen wolle, „dass jeder Termin dokumentiert wird“.

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
„Krone“-Kommentar
Die drei aus Österreich
23.09.2025
„Krone“-Kommentar
Der Fluch wird Wirklichkeit
22.09.2025

So weit, so normal: Das Außenministerium ist bei der jährlichen Vollversammlung Pflicht, sehr oft ist das Staatsoberhaupt auch dabei und manchmal eben auch der Kanzler. Hinterfragenswert ist in Zeiten des Spardrucks allerdings, warum jeder der drei Politiker einen eigenen Fotografen mit hat. 

Die Perspektive macht‘s ...
Die Fotos, die in den Redaktionen in Wien eintrudeln, zeigen allerdings etwas anderes: Es werden hintereinander Bilder von drei verschiedenen Fotografen von ein und derselben Pressekonferenz geschickt. Der einzige Unterschied: In der Mitte steht der jeweilige Auftraggeber des Fotografen.

Aus dem Außenministerium heißt es weiters, die mitgereisten Journalisten hätten die Möglichkeit gehabt, eigene Fotografen mitzunehmen. Diese sei nicht genutzt worden. Informationen der „Krone“ widersprechen dem: Fotojournalisten wurde mit Verweis auf die vielen „eigenen Fotografen“ die Reise verweigert.

Meinl-Reisinger wird auch beim Laufen dokumentiert ...
Meinl-Reisinger wird auch beim Laufen dokumentiert ...(Bild: BMEIA/ Michael Gruber)

Aus der Hofburg wird noch zusätzlich damit argumentiert, dass sich „Medienfotografen im UN-Gebäude oft gar nicht bewegen dürfen“ und man manchmal sogar Probleme damit habe, die „eigenen Fotografen“ zu Terminen mitzunehmen.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
96.535 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
94.119 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
94.007 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2783 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1372 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1287 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Innenpolitik
Der Ton wird rauer
NATO-Chef unterstützt nun Abschuss russischer Jets
Teure PR-Show
Wie viele Fotografen brauchen drei Politiker?
„Korrupte Personen“
Trump kündigt Klagen gegen weitere Widersacher an
Von Netanyahu bestimmt
Israel hat wieder einen neuen Geheimdienst-Chef
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf