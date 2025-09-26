Wie viele Fotografen brauchen drei Politiker?

Österreichs Dreiergespann bei der UNO-Vollversammlung in New York scheut keine Kosten für die Inszenierung. Man reiste gleich mit drei PR-Fotografen an. Begründet wird der Aufwand damit, dass die drei Politiker unterschiedliche Termine absolvieren. Die Fotos, die uns in Wien erreichen, erzählen eine andere Geschichte ...
Österreich ist bei der diesjährigen UNO-Vollversammlung in New York mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertreten. Der Grund für das Aufgebot ist die Bewerbung Österreichs für einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat in der Periode 2027/28.
Dreifache Termin-Dokumentation
Das Außenministerium, das die Reise für die Regierungsvertreter organisiert hat, begründet das damit, dass „jede Delegation ihr eigenes Programm hat und es nur wenige gemeinsame Termine gibt“ und dass man sicherstellen wolle, „dass jeder Termin dokumentiert wird“.
So weit, so normal: Das Außenministerium ist bei der jährlichen Vollversammlung Pflicht, sehr oft ist das Staatsoberhaupt auch dabei und manchmal eben auch der Kanzler. Hinterfragenswert ist in Zeiten des Spardrucks allerdings, warum jeder der drei Politiker einen eigenen Fotografen mit hat.
Die Perspektive macht‘s ...
Die Fotos, die in den Redaktionen in Wien eintrudeln, zeigen allerdings etwas anderes: Es werden hintereinander Bilder von drei verschiedenen Fotografen von ein und derselben Pressekonferenz geschickt. Der einzige Unterschied: In der Mitte steht der jeweilige Auftraggeber des Fotografen.
Aus dem Außenministerium heißt es weiters, die mitgereisten Journalisten hätten die Möglichkeit gehabt, eigene Fotografen mitzunehmen. Diese sei nicht genutzt worden. Informationen der „Krone“ widersprechen dem: Fotojournalisten wurde mit Verweis auf die vielen „eigenen Fotografen“ die Reise verweigert.
Aus der Hofburg wird noch zusätzlich damit argumentiert, dass sich „Medienfotografen im UN-Gebäude oft gar nicht bewegen dürfen“ und man manchmal sogar Probleme damit habe, die „eigenen Fotografen“ zu Terminen mitzunehmen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.