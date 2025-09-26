Vorteilswelt
Visite mit Partnerin

Wiesn-„Action“: Arnies große Liebe zum Oktoberfest

Society International
26.09.2025 20:40
Marstall-Festzelt-Wirt Siegfried Able (li.) begrüßte Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather ...
Marstall-Festzelt-Wirt Siegfried Able (li.) begrüßte Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan.(Bild: People Picture)

Es ist jedes Jahr eine Frage der Zeit, wann Wiesn-Fan Arnold Schwarzenegger zum Münchner Oktoberfest kommt. Heuer waren gleich zwei Besuche ...

Am Donnerstag- und Freitagabend schaute der 78-Jährige gemeinsam mit Partnerin Heather Milligan im Marstall-Zelt von Wiesn-Wirt Siegfried Able vorbei. Am Donnerstag sollte es ein privater Besuch bleiben, doch am Freitag war großes Blitzlichtgewitter angesagt. „Er hat sich nicht gegen die Fotos gewehrt, er ist ja ein umgänglicher Mensch“, berichtete Marstall-Sprecherin Gaby Hildebrandt gegenüber dem „Münchner Merkur“.

Musikalische Späße
Mittlerweile ist es über die vergangenen Jahre zu einer lieb gewonnene Tradition geworden, dass der „Terminator“ dem Münchner Oktoberfest eine Stippvisite abstattet. 2022 etwa pilgerte die steirische Eiche mit seinen Söhnen Patrick und Christopher sowie seinem Neffen Patrick Knapp Schwarzenegger Richtung Theresienwiese. Bei seinen Besuchen ist Arnie aber nicht nur dem Maß Bier, das der Muskelmann problemlos öfter heben kann, nicht abgeneigt, auch für musikalische Späße war er bislang immer zu haben.

Im vergangenen Jahr gab die steirische Eiche den Takt an.
Im vergangenen Jahr gab die steirische Eiche den Takt an.(Bild: Babirad Picture)

Ob selber zur E-Gitarre greifend oder wiederholt mit dem Taktstock den „Wiesn-Maestro“ gebend – eines ist klar: Schwarzeneggers Liebe zum Münchner Oktoberfest ist groß, und am Ende seines Besuches steht immer eines außer Frage: „I’ll be back!“

Folgen Sie uns auf