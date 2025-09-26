Wiesn-„Action“: Arnies große Liebe zum Oktoberfest

Am Donnerstag- und Freitagabend schaute der 78-Jährige gemeinsam mit Partnerin Heather Milligan im Marstall-Zelt von Wiesn-Wirt Siegfried Able vorbei. Am Donnerstag sollte es ein privater Besuch bleiben, doch am Freitag war großes Blitzlichtgewitter angesagt. „Er hat sich nicht gegen die Fotos gewehrt, er ist ja ein umgänglicher Mensch“, berichtete Marstall-Sprecherin Gaby Hildebrandt gegenüber dem „Münchner Merkur“.

Musikalische Späße

Mittlerweile ist es über die vergangenen Jahre zu einer lieb gewonnene Tradition geworden, dass der „Terminator“ dem Münchner Oktoberfest eine Stippvisite abstattet. 2022 etwa pilgerte die steirische Eiche mit seinen Söhnen Patrick und Christopher sowie seinem Neffen Patrick Knapp Schwarzenegger Richtung Theresienwiese. Bei seinen Besuchen ist Arnie aber nicht nur dem Maß Bier, das der Muskelmann problemlos öfter heben kann, nicht abgeneigt, auch für musikalische Späße war er bislang immer zu haben.