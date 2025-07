Ist es nervenschonender, ein Fatalist zu sein?

„Ich habe es ja gewusst!“. So oder so ähnlich sprach ein längst verstorbener Bauer in meinem Heimatort stets im Nachhinein, wenn ihm etwas Schlechtes widerfahren war. Als Kind habe ich mir oft überlegt, ob dieser gute, sympathische Mann womöglich ein Hellseher in Bezug auf die Übelkeiten der menschlichen Existenz war. Erst viele Jahre später fiel mir auf, dass er bei Nichteintreten schlechter Erwartungen anschließend niemals erleichtert ausrief: „Gott sei Dank ist nicht das passiert, was ich gedacht hatte!“.