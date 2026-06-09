Frastanz verabschiedete einen echten Goalgetter

Der 4:3-Sieg des SV Frastanz im FAN.at-Spiel der Runde gegen Fußach hatte für die Gäste Konsequenzen. Denn mit dieser Niederlage verspielte das Team aus dem Rheindelta die allerletzte Aufstiegschance in die Eliteliga. Wobei Trainer Bernhard Erkinger schon vor Wochen erklärte, das Ziel Eliteliga nicht mehr zu verfolgen, sondern vielmehr den Einbau der eigenen jungen Spieler zu forcieren.
„Nach dem letzten Spieltag werden wir eine kurze Pause einlegen. Bereits am 29. Juni beginnen wir dann mit der Vorbereitung auf die neue Saison, in der wir unbedingt vorne mitmischen wollen“, sagt Erkinger. Was dem Ex-Profi besonders auffiel: „Frastanz hat für das letzte Spiel, in dem Ikone Rochus Schallert nach mehr als 20 Jahren sein Abschiedsspiel zelebrierte, alles in die Waagschale geworfen, um ihm ein würdiges Finale zu bereiten. Das ist ihnen mit dem 4:3-Sieg tatsächlich gelungen.“
In Fußach ersetzt Maurice Wunderli den Langzeitgoalgetter Martin Bartolini, der sich mit 40 Jahren in die 1b-Mannschaft zurückzieht. Ansonsten wird Erkinger, der schon seit drei Jahren die Fußacher betreut, auf den bestehenden Kader setzen.
Verlust einer Ikone
Schmerzlich ist in Fußach der Verlust des ehemaligen Funktionärs Manfred Hillberger, der vor kurzem verstorben ist. Hillberger war neben seiner Schiedsrichtertätigkeit beim SC Fußach viele Jahrzehnte „Mädchen für alles“.
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