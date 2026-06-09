Frastanz verabschiedete einen echten Goalgetter

„Nach dem letzten Spieltag werden wir eine kurze Pause einlegen. Bereits am 29. Juni beginnen wir dann mit der Vorbereitung auf die neue Saison, in der wir unbedingt vorne mitmischen wollen“, sagt Erkinger. Was dem Ex-Profi besonders auffiel: „Frastanz hat für das letzte Spiel, in dem Ikone Rochus Schallert nach mehr als 20 Jahren sein Abschiedsspiel zelebrierte, alles in die Waagschale geworfen, um ihm ein würdiges Finale zu bereiten. Das ist ihnen mit dem 4:3-Sieg tatsächlich gelungen.“