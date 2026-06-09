Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fan.at-Spiel der Runde

Frastanz verabschiedete einen echten Goalgetter

Vorarlberg
09.06.2026 11:55
Rochus Schallert (im Bild mit seiner Familie) hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.
Rochus Schallert (im Bild mit seiner Familie) hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.(Bild: SV Frastanz)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Der 4:3-Sieg des SV Frastanz im FAN.at-Spiel der Runde gegen Fußach hatte für die Gäste Konsequenzen. Denn mit dieser Niederlage verspielte das Team aus dem Rheindelta die allerletzte Aufstiegschance in die Eliteliga. Wobei Trainer Bernhard Erkinger schon vor Wochen erklärte, das Ziel Eliteliga nicht mehr zu verfolgen, sondern vielmehr den Einbau der eigenen jungen Spieler zu forcieren.

0 Kommentare

„Nach dem letzten Spieltag werden wir eine kurze Pause einlegen. Bereits am 29. Juni beginnen wir dann mit der Vorbereitung auf die neue Saison, in der wir unbedingt vorne mitmischen wollen“, sagt Erkinger. Was dem Ex-Profi besonders auffiel: „Frastanz hat für das letzte Spiel, in dem Ikone Rochus Schallert nach mehr als 20 Jahren sein Abschiedsspiel zelebrierte, alles in die Waagschale geworfen, um ihm ein würdiges Finale zu bereiten. Das ist ihnen mit dem 4:3-Sieg tatsächlich gelungen.“

In Fußach ersetzt Maurice Wunderli den Langzeitgoalgetter Martin Bartolini, der sich mit 40 Jahren in die 1b-Mannschaft zurückzieht. Ansonsten wird Erkinger, der schon seit drei Jahren die Fußacher betreut, auf den bestehenden Kader setzen.

Verlust einer Ikone
Schmerzlich ist in Fußach der Verlust des ehemaligen Funktionärs Manfred Hillberger, der vor kurzem verstorben ist. Hillberger war neben seiner Schiedsrichtertätigkeit beim SC Fußach viele Jahrzehnte „Mädchen für alles“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.06.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 14°
Symbol starker Regen
Bludenz
15° / 16°
Symbol starker Regen
Dornbirn
16° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
16° / 16°
Symbol starker Regen

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
227.301 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
105.146 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
83.193 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1655 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1537 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Vorarlberg
Fan.at-Spiel der Runde
Frastanz verabschiedete einen echten Goalgetter
Bären-Alarm in Brand
Wildkamera knipst Meister Petz auf Wanderschaft
Über Hang gestürzt
Zufallsfund bei Übung: Florianis retten Radler
18 Florianis vor Ort
Kochtopf sorgt in Dornbirn für Feuerwehreinsatz
Frau bedroht
Plötzlich stand da ein Mann mit Waffe und Axt …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf