Wildkamera knipst Meister Petz auf Wanderschaft

Aufregung im Brandnertal in Vorarlberg! In den frühen Morgenstunden tappte am Dienstag ein echter Braunbär in die Fotofalle der Koordinationsgruppe Großraubwild. Gefahr scheint von Meister Petz aber keine auszugehen. Dennoch gilt es, einige Regeln zu beachten.
Die Sensation ist perfekt, doch die Experten beruhigen sofort. Nach ersten Einschätzungen von Landeswildökologe Hubert Schatz handelt es sich bei dem Tier höchstwahrscheinlich um einen jungen, männlichen Bären auf Wanderschaft. Woher er kommt und welchen Weg er eingeschlagen hat? Das ist völlig unklar. Fix hingegen ist: Dies ist der allererste Bären-Nachweis in diesem Jahr in Vorarlberg.
Kein aggressives Verhalten
Die gute Nachricht: Der Bär benimmt sich bislang absolut vorbildlich und zeigt keinerlei aggressives Verhalten. „Es besteht derzeit kein Anlass zur Beunruhigung. Wichtig ist, die Verhaltensempfehlungen zu beachten und Sichtungen umgehend zu melden“, gibt Landesrat Christian Gantner Entwarnung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.