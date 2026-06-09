Wildkamera knipst Meister Petz auf Wanderschaft

Die Sensation ist perfekt, doch die Experten beruhigen sofort. Nach ersten Einschätzungen von Landeswildökologe Hubert Schatz handelt es sich bei dem Tier höchstwahrscheinlich um einen jungen, männlichen Bären auf Wanderschaft. Woher er kommt und welchen Weg er eingeschlagen hat? Das ist völlig unklar. Fix hingegen ist: Dies ist der allererste Bären-Nachweis in diesem Jahr in Vorarlberg.