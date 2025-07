Letzter Akt nach Campermord auf Autobahnparkplatz

Christian Horner kann nichts so leicht aus der Fassung bringen. Vor seinem Wechsel in die Politik war der Oberösterreicher Mordermittler in der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos. Was er und seine Kollegen alles gesehen haben – man mag es sich gar nicht vorstellen. Ein Fall bewegt ihn noch heute.

Kein Erinnerungsvermögen

Es war am 23. August 1990, als in einem Wald bei Ohlsdorf ein halbvergrabener Schwerstverletzter gefunden wurde: gefesselt, geknebelt, teilweise gelähmt, ohne jede Erinnerung. Nur mühsam konnte seine Identität geklärt werden, weil er sein Erinnerungsvermögen verloren hatte: Der damals 27-jährige René Widdershoven aus Kerkrade in den Niederlanden war mit seiner Gabrielle (27) mit dem Camper nach Ungarn unterwegs. Bei der Rast am Parkplatz neben der Westautobahn in Pucking fielen sie den Slowaken Jan Molnar (damals 48) und Lubor Masar (damals 31) in die Hände.