Bei einzigem Hallenbad in Bezirk ist Feuer am Dach

Die Oppositionsparteien VP, FP und Liste WIFF werfen SP-Bürgermeister Christian Gratzl Versäumnisse vor. „Er hat fast fünf Jahre verstreichen lassen, um eine Sanierung oder einen Neubau mit anderen Gemeinden aktiv voranzutreiben. Die nächste Bürgermeisterkonferenz muss sich daher mit dem Thema dringend befassen, weil der Hut brennt“, erklärt Rainer Widmann (WIFF). FP-Stadtrat Harald Schuh drängt auf rasche Klarheit: „Ich erwarte mir vom Bürgermeister die umgehende Beauftragung ausführlicher Prüfungen, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Ebenso steht die VP, die diese Entwicklung mitzuverantworten hat, in der Pflicht.“