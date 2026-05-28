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Zwei-Sekunden-Irrsinn

Diese fiese Ampel bringt Autofahrer zur Weißglut

Oberösterreich
28.05.2026 15:49
Als Linksabbieger hat man an der Kreuzung Zeppelinstraße/Wiener Straße nur wenig zu lachen.
Als Linksabbieger hat man an der Kreuzung Zeppelinstraße/Wiener Straße nur wenig zu lachen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Seit Jahren sorgt eine bestimmte Kreuzung für Ärger bei Autofahrern: Kaum wird die Ampel grün, blinkt sie auch schon wieder rot. Bereits 2022 gab es Aufregung um die berüchtigte „Blitz-Ampel“ – damals wurde sogar Besserung versprochen. Doch bis heute hat sich offenbar nichts geändert. Jetzt platzt Politikern und Betroffenen erneut der Kragen.

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Vier Jahre nach dem ersten Wirbel um die „Blitzampel“ an der Kreuzung Zeppelinstraße/Wiener Straße ist der Ärger bei den Autofahrern größer denn je. Schon 2022 war die extrem kurze Grünphase für Linksabbieger in der „Krone“ Thema – geändert hat sich laut Kritikern bis heute aber nichts.

„Nur das Umschalten funktioniert“
„Das einzige, was in diesem Fall schnell funktioniert, ist das Umschalten von Grün auf Rot“, schimpft FP-Verkehrssprecher Manuel Matsche. Bei einem Lokalaugenschein habe sich gezeigt: Die Ampelschaltung sei weiterhin so kurz, dass oft nur ein oder zwei Autos bei Grün über die Kreuzung kommen.

„Die Situation ist seit Jahren untragbar“
Dabei hatte das Büro von Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) 2022 angekündigt, die Situation „umgehend zu prüfen und zu optimieren“. „Für Linzer, die diese Straße täglich nutzen müssen, ist das ein untragbarer Zustand“, sagt Matsche. Der FP-Gemeinderat nimmt nun den Verkehrsreferenten direkt in die Pflicht: „Hajart muss endlich in die Gänge kommen und beim Verkehr auch Autofahrer mitdenken, anstatt seine Energie nur auf Rad- und Öffifahrer zu fokussieren!“

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18.10.2022

Lösungen statt „Effekthascherei“
Auch die jüngsten Forderungen der ÖVP nach zusätzlichen Parkplätzen kommentiert Matsche scharf. Die Volkspartei habe „jahrelang grüne Verkehrspolitik betrieben, hunderte Parkplätze vernichtet und ihre eigenen Hausaufgaben vernachlässigt“. Statt „Effekthascherei“ brauche es endlich konkrete Lösungen bei den alltäglichen Verkehrsproblemen in der Stadt. 

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