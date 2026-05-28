Diese fiese Ampel bringt Autofahrer zur Weißglut

„Die Situation ist seit Jahren untragbar“

Dabei hatte das Büro von Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) 2022 angekündigt, die Situation „umgehend zu prüfen und zu optimieren“. „Für Linzer, die diese Straße täglich nutzen müssen, ist das ein untragbarer Zustand“, sagt Matsche. Der FP-Gemeinderat nimmt nun den Verkehrsreferenten direkt in die Pflicht: „Hajart muss endlich in die Gänge kommen und beim Verkehr auch Autofahrer mitdenken, anstatt seine Energie nur auf Rad- und Öffifahrer zu fokussieren!“