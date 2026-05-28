Mit Trillerpfeifen und Trommeln gegen Kürzungen

„Sie kürzen nicht unser Budget, sie kürzen unsere Zukunft“ – aktuell gehen in Linz mehrere hunderte Demonstranten auf die Straße, um gegen die geplanten Einschnitte im Uni-Budget zu kämpfen. Es gab zuerst auch das Gerücht, LH Thomas Stelzer würde als Unterstützer kommen – doch das waren „Fake News“.