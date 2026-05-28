Mit Trillerpfeifen und Trommeln gegen Kürzungen

„Sie kürzen nicht unser Budget, sie kürzen unsere Zukunft“ – aktuell gehen in Linz mehrere hunderte Demonstranten auf die Straße, um gegen die geplanten Einschnitte im Uni-Budget zu kämpfen. Es gab zuerst auch das Gerücht, LH Thomas Stelzer würde als Unterstützer kommen – doch das waren „Fake News“.
Seit 16 Uhr sind Studierende, Lehrende bis hin zu den Rektoren am Linzer Hauptplatz unterwegs, machen mit Plakaten, Trillerpfeifen und Trommeln auf auf sich und ihre Ängste aufmerksam.
Reden von Rektoren erwartet
Auch in Graz, Klagenfurt und Salzburg sind zeitgleich Demos unterwegs. Alle vereint das gleiche Ziel: Die von der Regierung angekündigten Sparmaßnahmen doch noch zu verhindern. Es werden Reden von Stefan Koch, Rektor der Kepler-Universität, und Brigitte Hütter, Rektorin der Linzer Kunstuni und Vorsitzende der Universitätskonferenz erwartet.
Nicht teilnehmen werden Landeshauptmann Thomas Stelzer und auch der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer. Letzterer ließ schriftlich ausrichten: „Ich wünsche der Kundgebung einen guten Verlauf und die verdient hohe Aufmerksamkeit durch eine gemeinsame, starke Stimme für unsere Universitäten.“
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