Nach Stunden im Bach gefunden und gerettet

Unterkühlung in der aktuellen Hitzewelle – passiert ist dies einem 48-Jährigen in Pettenbach in OÖ, nachdem er in einen Bach gefallen war. Er konnte sich nicht mehr selbst helfen und lag offenbar mehrere Stunden im kalten Wasser, ehe er zufällig gefunden und gerettet wurde.
Hilflos lag ein 48-Jähriger wohl schon seit Stunden in einem seichten Bach in Pettenbach, als er Donnerstagfrüh um 7.21 Uhr zufällig entdeckt wurde. Eine Frau, die ihren Hund Gassi führte, fand das bereits nicht mehr ansprechbare Unfallopfer, das vermutlich selbst in den Kanal gefallen war.
Bergung per Trage
Feuerwehrleute mussten den 48-Jährigen, der stark unterkühlt war, mit einer speziellen Trage aus dem Bach bergen, ehe er vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.
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