Zwei Jugendliche (14, 15) mit Traktor überschlagen

Am Sonntag gegen 16.26 Uhr wurden Polizisten in einem kleinen Ort im Bezirk Ried zu einem Traktorüberschlag mit zwei verletzten Personen auf einer Gemeindestraße beordert. An der Unfallstelle befand sich der Zulassungsbesitzer des Traktors, ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Ried. Der Traktor stand unmittelbar neben der Straße und der Anhänger ragte in der Seitenlage teilweise auf die Fahrbahn.