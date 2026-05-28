Ansturm erwartet auf das „Fest der Volkskultur“

Die Projekte liegen auf dem Tisch, jetzt muss alles auf Schiene gebracht werden: „Wir sind im Flow“, sagt Moser. Am 10. Juni treffen sich alle Beteiligten: „Genau 100 Tage vor dem Fest der Volkskultur. Dass wir das miteinander machen, ist sehr wichtig für die Gemeinschaft in der Region“, betont Hinterreiter.