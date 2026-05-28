Konzertgenuss, Lasershow und Raritäten von A bis Z

Am Wochenende ist in unserem Bundesland für Top-Unterhaltung gesorgt: Stöbern und Feilschen sind beim Kofferraumflohmarkt in Lichtenberg angesagt; Kinder ab drei Jahren dürfen sich schon auf ein Mitmachtheater in Wels freuen; Hörgenuss wird mit den Barber’s Sisters in Traun erwartet oder aber in Steyr beim Konzert der Bolschoi Don Kosaken. Und eine „himmlische“ Lasershow wird in Leopoldschlag präsentiert.