Millionen-Offensive gegen Linzer Schul-Notstand

Mehrere Ausbauprojekte

Geplant sind Ausbauprojekte an der Löwenfeldschule, der Volksschule Siemensstraße und der Mittelschule Spallerhof. Zudem soll die ehemalige Mengerschule ab dem Schuljahr 2026/27 als Übergangsstandort für sonderpädagogische Förderung genutzt werden. Parallel dazu laufen Planungen für ein inklusives Schulzentrum im Süden. An der Löwenfeldschule entstehen vier zusätzliche Klassenräume und Fachräume. Die Volksschule Siemensstraße wird von zwölf auf 18 Klassen erweitert. Das größte Projekt betrifft die Mittelschule Spallerhof mit sieben zusätzlichen Klassenräumen und einem Ausbau des Turnsaals.