Schäden am Dach: Hallenbad droht die Schließung

Feuer am Dach in Freistadt! Das in die Jahre gekommene Hallenbad ist in einem desolaten Zustand. Bei einer Begehung am Donnerstag, 28. Mai, wird über die weiteren Schritte entschieden. Womöglich muss das Bezirkshallenbad schon im Herbst den Betrieb einstellen.
Dunkle Wolken über dem Bezirkshallenbad in Freistadt: Im Zuge aktueller Untersuchungen wurden bei dem über 40 Jahre alten Gebäude schwerwiegende Schäden an tragenden Bauteilen festgestellt. Laut statischem Gutachten weisen die westseitigen Dachrandträger massive Korrosions- und Betonschäden auf, die auch die Tragsicherheit betreffen. Da sich der desolate Zustand zuletzt weiter verschlechtert hat, raten Experten zu einer zeitnahen Sanierung. Am Donnerstag, 28. Mai, soll bei einer Begehung über das weitere Vorgehen entschieden werden. Schlimmstenfalls droht eine Schließung bereits ab dem Herbst.
Kosten von 13 Millionen Euro
Das Aus geistert schon lange herum. Freistadt kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten, ohne Unterstützung der Nachbargemeinden und des Landes erscheint eine Sanierung unmöglich. Nach einer ersten groben Einschätzung ist allein für die dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen mit einem Aufwand im Bereich von deutlich über 200.000 Euro zu rechnen. Die Kosten für eine Generalsanierung wurden zuletzt auf 13 Millionen Euro geschätzt.
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