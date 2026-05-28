Schäden am Dach: Hallenbad droht die Schließung

Dunkle Wolken über dem Bezirkshallenbad in Freistadt: Im Zuge aktueller Untersuchungen wurden bei dem über 40 Jahre alten Gebäude schwerwiegende Schäden an tragenden Bauteilen festgestellt. Laut statischem Gutachten weisen die westseitigen Dachrandträger massive Korrosions- und Betonschäden auf, die auch die Tragsicherheit betreffen. Da sich der desolate Zustand zuletzt weiter verschlechtert hat, raten Experten zu einer zeitnahen Sanierung. Am Donnerstag, 28. Mai, soll bei einer Begehung über das weitere Vorgehen entschieden werden. Schlimmstenfalls droht eine Schließung bereits ab dem Herbst.