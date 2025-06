Wie viel Oberösterreich seinen Beamten bezahlt

Der politische Aufreger der Woche – er hatte es in sich: Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) musste mitteilen, dass zehn Männer in Diensten der Öffentlichkeit mehr als der Spitzenpolitiker selbst verdienen – konkret mehr als 288.277 Euro brutto pro Jahr. Die Gagenkaiser sind Manager in landeseigenen Firmen. Wie sieht es bei den Beamten im Landhaus, den Bezirkshauptmannschaften, in den Pflegeheimen oder etwa den Straßenmeistereien aus?