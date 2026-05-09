Meister? „Das war von Anfang an in meinem Kopf“

Jetzt wird‘s spannend! Fußballmeister Sturm muss Sonntag im Steirer-Duell in Hartberg wohl gewinnen, um den LASK im Titelrennen noch unter Druck setzen zu können. Von Sturms Neuzugängen im Winter weiß Albert Vallci am besten, wie es sich anfühlt, Titel zu holen. Der Routinier über die finale Phase und einen möglichen Draht zu den Salzburgern, die in Linz spielen.
Dreimal durfte Albert Vallci den Meisterteller in Österreich stemmen. Dreimal mit Salzburg. Zugegeben – spannend ging’s nie zu, als Vallci bei den Bullen geigte. Zweimal zwölf, einmal sogar 15 Punkte betrug der Vorsprung von Red Bull auf den jeweiligen Zweiten.
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